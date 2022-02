Após fala antissemita, YouTube proíbe Monark de produzir novos conteúdos

“Estou sofrendo perseguição política”, relatou o ex-apresentador do Flow Podcast

O youtuber Monark foi às redes sociais na manhã desta sexta-feira (18) para manifestar sua indignação após o YouTube impedi-lo de criar um novo canal.

“Estou sofrendo perseguição política do YouTube, eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida, pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu.”, publicou o ex-apresentador do Flow Podcast em sua página oficial do Twitter.

A decisão da plataforma foi tomada com base nas últimas declarações do youtuber sobre o nazismo.

“Preocupam-nos as recentes declarações relacionadas ao nazismo em um de seus canais, que podem causar danos significativos à comunidade e que, além disso, violam nossas políticas”, justificou o YouTube, e afirmou que o conteúdo violou as políticas da empresa.

Estou sofrendo perseguição politica do @YouTubeBrasil eles me proibiram de criar um novo canal para poder continuar minha vida, pessoas poderosas querem me destruir. Liberdade de expressão morreu. pic.twitter.com/qOranYd2Au — ♔ Monark (@monark) February 18, 2022

Por sua vez Bruno Aiub (Monark), diz que as consequências estão fora de proporção, e pediu ajuda de seu público através de um vídeo.

Preciso da ajuda de vocês. pic.twitter.com/8tlQ8athGd — ♔ Monark (@monark) February 18, 2022

