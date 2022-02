Edital do SENAI Amapá prevê oferta de mais de 160 vagas em cursos gratuitos￼

Edital aberto pelo SENAI Amapá, nesta sexta-feira, 25 de fevereiro, prevê a oferta de 161 vagas em cursos gratuitos presenciais. As opções de Qualificação Profissional são para as Unidades de Macapá e Santana. Os candidatos que desejarem participar do processo seletivo devem se inscrever exclusivamente pela internet, até 4 de março, por meio do site da instituição.

As capacitações estão distribuídas da seguinte maneira:

Em Macapá:

Eletricista Industrial – 18 vagas

Mecânico de Manutenção de Refrigeração e Climatização – 24 vagas

Programador de Full Stack – 7 vagas

Instalador Hidráulico – 30 vagas

Em Santana:

Controlador Programador de Produção Logística – 26 vagas

Operador e Mantenedor de Computadores – 26 vagas

Instalador Hidráulico – 30 vagas

Além de ser direcionado a candidatos de baixa renda, o edital estabelece outros requisitos, como idade mínima e escolaridade, que variam de acordo com a opção do curso (confira no edital). O processo tem uma única etapa classificatória, em que os alunos serão selecionados conforme ordem de inscrição, realizada na plataforma SENAI.

O candidato aprovado deverá realizar a matrícula na unidade de oferta de sua pretensão de curso, no período de 7 a 11 de março. As aulas serão ministradas no turno da tarde e terão início em 14 de março.

Informações – Dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser sanadas pelo endereço de e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (96) 98406-1825.

