Usuários da UBS Lélio Silva têm programação especial de Natal

Já imaginou chegar em uma unidade de saúde e encontrar o papai Noel!? Foi assim que os usuários da UBS Lélio Silva, no bairro Buritizal, foram recebidos nesta sexta-feira, 20. Durante a manhã, além de guloseimas, o bom velhinho também preparou uma manhã repleta de cuidados com as crianças, com consultas pediátricas, com nutricionista, orientações em saúde bucal, entre outras orientações.

A atividade, que teve o objetivo de confraternizar, serviu ainda para aproximar a comunidade dos serviços disponíveis na unidade. “Além de nos confraternizarmos com a comunidade, conseguimos aproximá-la dos serviços que temos disponíveis, principalmente para as crianças, melhorando assim nossa cobertura e trabalhando a prevenção de doenças”, explicou a enfermeira Rosa Zanatta.

Diego Tavares, pai do pequeno Ryan, foi à unidade para atualização da caderneta de vacina e aproveitou para consultar o garoto com o pediatra. “Estou morando a pouco tempo no bairro, e ainda não sei direito os serviços disponíveis na unidade. O bom é que com essa programação posso saber o que conseguir aqui”, comentou.

Para manter a magia do Natal entre as crianças, servidores se revezavam nas brincadeiras. Cada abraço é acompanhado de uma rápida conversa, enquanto os pais garantiam as fotos. “A saúde não envolve só a parte física, e essa iniciativa traz para a população um cuidado maior, aumentando nosso vínculo com a comunidade. Vemos que os usuários se sentem abraçados pela UBS, e agregados com a equipe”, completou o subsecretário de Ação em Saúde, Eldren Lage.

A iniciativa contemplou mais de 200 crianças. Com cerca de 20 mil pessoas em sua área de abrangência, a UBS Lélio Silva realiza atendimentos em atenção básica, e urgência e emergência 24 horas, sendo responsável pelos maiores atendimentos no município, com cerca de 15 mil procedimentos mensais.

Jamile Moreira

