Prefeito de Macapá empossa novos servidores e anuncia convocação para educação

Cinco novos profissionais vão compor a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas). Além disso, 55 novos professores serão chamados.

O prefeito de Macapá, Dr. Furlan, anunciou na manhã desta sexta-feira (25), a convocação de 55 professores habilitados no último concurso público municipal da Educação, realizado em 2018. A notícia foi dada durante a cerimônia de posse dos profissionais que vão compor a Secretaria de Assistência Social (Semas).

“Quando assumimos a gestão, tomamos a decisão de chamar todos os candidatos que foram aprovados no último concurso. Os novos servidores empossados fazem parte da quinta chamada que atende à Secretaria de Assistência Social. Hoje anunciamos a sexta chamada voltada à educação. A Prefeitura está fortalecendo sua equipe para proporcionar um atendimento melhor à população”, ressalta Dr. Furlan.

Passam a integrar o quadro efetivo do serviço público municipal dois assistentes sociais e três psicólogos. Os profissionais vão ajudar no atendimento da população nos equipamentos que oferecem o serviço do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

“A partir de segunda-feira (28), os novos servidores serão encaminhados para os espaços que atendem à população. Com certeza, eles vão reforçar o serviço e contribuir no acolhimento das pessoas em vulnerabilidade social. Estamos muito felizes de poder recebe-los”, disse a subsecretária de Assistência Social, Karlene Lamberg.

Os novos servidores compõem a última lista de habilitados do concurso para a Semas, realizado em 2018. A contratação foi voltada apenas aos candidatos com status de aprovado nos exames documentais e médicos.

Para o psicólogo Aroldo José Marinho, a posse representa um momento de alívio. “Desde 2018, aguardamos por isso. Agora, estamos aliviados, pois o concurso representa segurança para a gente e para nossa família. Agradecemos a gestão atual da Prefeitura que renovou o certame. Pode ter certeza que vamos trabalhar com respeito e dedicação”, finaliza o novo servidor.

Novos convocados para a Educação

A atual gestão já empossou 476 profissionais da educação. O anúncio feito nesta sexta-feira (25) é a quarta convocação em menos de um ano. A primeira chamada ocorreu em 28 de abril, a segunda no dia 16 de julho e a terceira no dia 20 de agosto.

Os 55 novos professores convocados irão compor o quadro municipal da educação e atuarão nas escolas.

“A partir desse momento, nós não temos mais professores a serem chamados, nós zeramos a lista e temos certeza que isso terá um impacto positivo na educação do município. Assumimos um compromisso e quem ganha com isso é a população de Macapá”, pontua o chefe do executivo municipal.

Laiza MangasSecretaria Municipal de Comunicação Social

