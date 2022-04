Programa oferece bolsas de estudo para formação de lideranças negras

Estão sendo oferecidas 40 bolsas; 60% das vagas são reservadas para mulheres

A primeira edição do Digit.all, programa de formação gratuito voltado para pessoas negras em cargos de liderança, está com inscrições abertas. Até o próximo sábado, dia 9, profissionais residentes em todo o país, de qualquer idade e gênero, e que tenham no mínimo dois anos de experiência como líderes de equipe podem se inscrever. Estão sendo oferecidas 40 bolsas de estudos e o objetivo das empresas organizadoras é que 60% das participantes sejam mulheres.

O curso é realizado a distância ao longo de seis semanas. Serão trabalhados temas como: Introdução ao Comércio Digital, Liderança e Diversidade, Desenvolvimento de Pessoas, Tipos de Liderança e Perfil do Líder Moderno. As aulas acontecerão de 2 de maio a 10 de junho, com aulas ao vivo de segunda a quinta-feira, das 19h às 21h.

O processo seletivo será feito em duas etapas. A primeira consiste na avaliação do currículo. As pessoas selecionadas na primeira etapa deverão enviar um vídeo de até dois minutos respondendo à pergunta: “qual a importância da diversidade na liderança e como você pode ajudar nesse processo?”.

A formação é promovida pela VTEX, plataforma de comércio digital para grandes empresas e varejistas, em parceria com a ACCT Global, consultoria de engenharia de software especializada em comércio eletrônico.

“Acreditamos que a educação é a nossa principal ferramenta de transformação social. Portanto, essa primeira edição do Digit.all será muito importante para formarmos a próxima geração de lideranças do mercado, impulsionando mais diversidade para os cargos estratégicos e possibilitando a construção colaborativa de negócios globais”, afirma Mariano Gomide de Faria, fundador e co-CEO da VTEX.

O programa, explica Gomide, é destinado àqueles que desejam aprimorar suas habilidades como líderes para conseguir melhores oportunidades de trabalho. A cada edição serão abertas inscrições para um grupo específico (além de pessoas negras, mulheres, comunidade LGBTQIA+ e pessoas com deficiência). Mais informações podem ser consultadas no site do Digit.all.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil

