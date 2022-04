Covid-19: Xangai flexibiliza lockdown em algumas áreas

Flexibilização ocorre apesar de recorde de novas infecções



Reuters

A cidade chinesa de Xangai começou a flexibilizar o lockdown em algumas áreas nesta segunda-feira (11), apesar de registrar recorde de mais de 25 mil novas infecções por covid-19. As autoridades se esforçam para fazer o centro comercial da China voltar às atividades depois de mais de duas semanas.

A pressão sobre as autoridades da cidade mais populosa e uma das mais ricas da China tem aumentado, com os moradores cada vez mais frustrados à medida que as restrições se arrastam, deixando alguns em dificuldades para encontrar comida e remédios suficientes.

Xangai está agrupando unidades residenciais em três categorias de risco, como passo para permitir “atividades apropriadas” em bairros sem casos positivos durante um período de duas semanas, informou a autoridade municipal Gu Honghui.

“Cada distrito anunciará os nomes específicos do primeiro lote (de comunidades), dividido nos três tipos, e três listas subsequentes serão anunciadas no momento apropriado”, disse Gu em entrevista.

Embora não esteja claro quantos dos 25 milhões de habitantes da cidade terão lockdown imediatamente flexibilizado, a medida promete algum alívio para muitos confinados por mais de três semanas, em batalha contra o maior surto na China desde que o novo coronavírus foi identificado pela primeira vez em Wuhan, no fim de 2019.

