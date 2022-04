Prefeitura realiza 4ª Conferência Municipal de Educação de Santana

Iniciou nesta segunda-feira, 18, a IV Conferência Municipal de Educação de Santana, que tem como objetivo discutir as metas e o atual Plano Municipal de Educação. Serão três dias de evento, onde os participantes serão divididos por eixos temáticos como o Plano Nacional de Educação, Uma escola para o futuro: Tecnologia e Conectividade a Serviço da Educação, e a Criação do SNE: avaliação da legislação inerente e do modelo em construção, estão criando propostas para a educação no decênio 2024-2034.

“Nós precisamos que a educação melhore no nosso país e também no município de Santana. Estamos com planejamento de metodologias que visam dar melhores condições para que as crianças sejam alfabetizadas na idade certa. Este é um compromisso e meta da gestão”, declarou o prefeito Bala Rocha.

Durante a programação que ocorreu neste primeiro dia, houveram palestras ministradas por professores doutores radicados em Santana, abordando diversas vertentes da educação. Nos próximos dias, as discussões da conferência serão realizadas em salas/eixos para que sejam realizadas propostas para o futuro da educação que serão socializadas na plenária final, para a composição do plano que será defendido na conferência estadual.

“Temos que ter o espírito de engajamento, vontade e esperança para fazer com que avancemos na educação. Acredito que daqui sairão propostas que podem virar leis federais da Educação”, afirmou o secretário Municipal de Educação, Amarilson do Amaral.

