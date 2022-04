Veja como visualizar o número bloqueado no aplicativo

O mensageiro também permite que usuário verifique quais números estão bloqueados na sua conta na plataforma de mensagens. Assim, é possível que a pessoa desbloqueie o contato quando quiser, de forma rápida e prática.

Ester Farias

O WhatsApp permite ao usuário bloquear contatos que muitas vezes incomodam. Quando se bloqueia alguma pessoa no aplicativo, suas mensagens ou informações não são mais visíveis, deixando o outro impossibilitado de manter o vínculo.

No entanto, o mensageiro também permite que usuário verifique quais números estão bloqueados na sua conta na plataforma de mensagens. Assim, é possível que a pessoa desbloqueie o contato quando quiser, de forma rápida e prática.

Como ver número bloqueado no WhatsApp?

Veja o passo a passo:

Acesse o WhatsApp;

Nas “Configurações”, toque em “Conta”;

Feito isto, acesse a aba “Privacidade”;

Em seguida, clique em “Bloqueados” e, em seguida, será possível visualizar a lista;

Caso tenha necessidade de desbloquear um contato, na mesma aba é possível realizar o procedimento.



Quando precisa bloquear algum contato, siga as orientações abaixo:

No WhatsApp, abra a conversa com o contato que deseja bloquear;

Acesse o perfil da pessoa e toque em “Bloquear contato”;

Feito isto, confirme a ação na pop-up aberta em seguida;

A partir desse momento, você não poderá receber mensagens, ver as atualizações de status, nome do contato e visto por último, por exemplo.

Pronto! Caso queira desbloquear o contato, basta fazer o procedimento anterior.

