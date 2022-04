Desligar o telefone celular uma hora por dia pode aumentar o bem-estar

Uma pesquisa publicada na Psychology Today se debruça sobre o vício em telefones celulares. No experimento, os participantes tiveram que desligar os telefones por uma hora antes de ir dormir.

Os pesquisadores observaram o medo chamado “nomofobia”, de ficar sem telefone. O mal está frequentemente associado ao uso excessivo do celular, na verificação constante de mensagens, no uso excessivo das redes sociais, e na busca constante por informações e comunicação. Esses fatores causam ansiedade e trazem resultados adversos à saúde mental.

A pesquisa mostra que o uso excessivo do telefone resulta em maiores níveis de estresse, menor satisfação de vida, aumento da ansiedade, depressão e pior qualidade de sono. A pesquisadora Jolanta Burke, explica que a ideia do projeto surgiu na tentativa de ajudar as pessoas a tirar o melhor de seus telefones e garantir uma boa noite de sono.

O estudo pediu para profissionais do Reino Unido que tendiam a usar muito o telefone para que o aparelho fosse desligado uma hora antes de dormir. O telefone deveria ficar desligado durante a noite por uma semana. “É claro que sabíamos que isso resultaria em alguma melhoria da felicidade e do bem-estar, mas as descobertas surpreenderam até mesmo a nós”, explica a pesquisadora.

Foi descoberto que o bem-estar e a qualidade de vida daqueles que desligaram o telefone antes de ir para a cama aumentaram. Isso significa que eles relataram maior satisfação com a vida e a felicidade em apenas uma semana. Além disso, eles se tornaram mais receptivos ao mundo ao redor deles e se viram mais saudáveis fisicamente.

