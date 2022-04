Correios destina mais de 3 mil toneladas de material reciclável para coleta seletiva

Alinhados aos expressivos resultados financeiros e operacionais recentemente anunciados, os Correios também permanecem ativos e conscientes da sua responsabilidade com o meio ambiente. Nesse sentido, a empresa tem promovido ciclos de eliminação de documentos e resíduos e destinado todo esse material para reaproveitamento. Em 2021, somente no Espírito Santo, foram doadas 2,4 toneladas de papel, entre documentação antiga e em desuso, para a reciclagem. Em outros Estados, os Correios também estão viabilizando a destinação adequada de resíduos sólidos recicláveis (papel/plástico/metal/vidro) a associações e cooperativas de catadores por meio da Coleta Seletiva Cidadã.

No ano passado, 677 cooperados/associados foram beneficiados com a destinação à reciclagem de 2.964 toneladas de papel/papelão, 461 toneladas de plástico, 14 toneladas de metal e 689 quilos de vidro. Com essa iniciativa, os Correios promovem a sustentabilidade em diferentes vertentes – social, ambiental e econômica -, uma vez que também contribuem para a geração de renda e o desenvolvimento de populações em situação de vulnerabilidade.

Respeito ao meio ambiente – Os Correios têm um histórico relevante de ações pautadas pela responsabilidade socioambiental. Desde 2013, a empresa desenvolve o programa Ecopostal, que consiste na doação de camisas de carteiros, malas e malotes inservíveis à estatal, mas em bom estado para serem transformados em outros objetos. Em parceria com o programa Pátria Voluntária e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) realizada em 2020, os Correios destinaram tecidos para confecção de máscaras e outros produtos que ajudaram na prevenção da covid-19. Os objetos foram entregues gratuitamente às pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Os Correios também integram a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), ação conduzida pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). A A3P tem o objetivo de estimular os órgãos públicos a implementarem ações de sustentabilidade em suas atividades. Assim, os Correios ampliaram o engajamento em práticas ambientais e sociais e, sobretudo, o alinhamento de suas políticas institucionais ao desenvolvimento sustentável do Brasil.

