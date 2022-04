Mais de 3 mil pessoas desapareceram em travessias marítimas em 2021

São refugiados, imigrantes e solicitantes de asilo



Mais de 3 mil refugiados, imigrantes e requerentes de asilo morreram ou desapareceram no ano passado enquanto tentavam chegar à Europa pelas rotas marítimas do Mediterrâneo e do Atlântico.

A informação foi divulgada hoje (29) em relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

Shabia Mantoo, do Acnur, disse, em entrevista em Genebra, que o número de 2021 representou quase duas vezes o total de vidas perdidas no ano anterior.

