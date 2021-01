Chefe dos Jogos de Tóquio espera até março para decidir sobre torcida

Yoshiro Mori adia resolução devido ao aumento de casos de covid-19



Os organizadores da Olimpíada de Tóquio devem decidir em fevereiro ou março se os riscos do novo coronavírus (covid-19) caíram o suficiente para permitir que torcedores assistam aos Jogos em julho, disse o chefe do comitê organizador nesta terça-feira (12).

O governo japonês e o Comitê Olímpico Internacional tomaram a decisão em março passado de adiar a Olimpíada de 2020 até julho de 2021 por causa da pandemia.

Os organizadores têm enfatizado que estão determinados a prosseguir com a realização dos Jogos neste ano, mesmo com o aumento de casos de covid-19 e o governo japonês anunciando planos, nesta terça-feira (12), para ampliar o estado de emergência para conter a propagação do vírus.

Até o momento, não foi decidido se torcedores poderão entrar nas arenas durante os Jogos e os detentores de ingressos que não desejarem mais comparecer podem solicitar reembolso.

“Acho que teremos que tomar uma decisão muito difícil entre fevereiro e março”, disse o presidente do Comitê Organizador de Tóquio 2020, Yoshiro Mori, em uma palestra online realizada pela agência de notícias Kyodo.

