Hoje é Dia internacional dos Museus

DIA 18 DE MAIO DE 2022:

Dia Mundial da Boa Vontade [Comemorado em 18 de maio. Atos de solidariedade, sejam eles feitos por pessoas físicas ou jurídicas, além de auxiliar quem precisa, servem de inspiração àqueles que sentem vontade de mudar uma realidade difícil ao seu redor, mas se acham incapazes].

Dia do Coquetel [Em 18 de maio é celebrado o Dia Nacional do Coquetel. A ideia da data surgiu a partir da Associação de Empresas de Bebidas Espirituosas (ANEBE) e da Associação de Barmen de Portugal e a celebração começou a ser comemorada a partir de 2016. Aqui no Brasil, por enquanto, não existe uma data oficial para celebrar o Dia do Cocktail, mas essa ideia já se espalhou em centenas de cidades. Como a data surgiu com o objetivo de promover a história e o consumo dos drinks, além de homenagear os profissionais responsáveis pela produção destas deliciosas bebidas, a gente aproveita a iniciativa dos portugueses para festejar também].

Dia Internacional dos Museus [O Dia Internacional dos Museus é celebrado no dia 18 de maio e foi criado em 1977 pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, como um momento especial para a comunidade mundial dos museus. Nesta data, os museus participantes interpretam um tema relacionado às instituições culturais. A Semana Nacional dos Museus ocorre geralmente na semana que coincide com o dia 18 de maio].

Dia dos Vidraçeiros [Em respeito a essa arte quase milenar, o dia 18 de maio foi dedicado ao Dia do Vidreiro (profissional que trabalha com a confecção de peças de vidro de forma artesanal; já Vidraçeiro é o profissional que trabalha com a confecção de vidros].

Dia das Raças Indígenas da América [O Brasil é um dos países do mundo que apresenta uma grande sociodiversidade, desde o período pré-colombiano. Esta afirmativa é confirmada por levantamentos históricos que estimam terem vivido em terras brasileiras cerca de 1 a 8 milhões de pessoas, antes da colonização portuguesa, distribuídas em cerca de 1100 etnias. É sabido também que o impacto do contato com os europeus, ao longo destes 500 anos, causou uma devastação sem precedentes tanto na redução do número absoluto quanto na quantidade dos grupos étnicos indígenas. Segundo informações disponibilizadas pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), estima-se que existiriam 1300 línguas diferentes].

Dia Nacional de Luta contra os Manicômios [O movimento antimanicomial caracteriza-se pela luta por direitos das pessoas com sofrimento mental. No centro desse movimento está o combate ao estigma e à exclusão de pessoas em sofrimento psíquico grave, em nome de pretensos tratamentos. O Movimento Antimanicomial faz lembrar que, como qualquer cidadão, pessoas com transtornos mentais, têm o direito fundamental à liberdade, o direito a viver em sociedade, além do direito a receber cuidado e tratamento, sem que para isto tenham que abrir mão de seu lugar de cidadãos. O Movimento da Reforma Psiquiátrica iniciou-se no final da década de 70, em pleno processo de redemocratização do país e, em 1.987, teve dois marcos importantes para a escolha do dia que simboliza essa luta: o Encontro dos Trabalhadores da Saúde Mental, em Bauru/SP e a I Conferência Nacional de Saúde Mental, em Brasília].

Dia de Conscientização sobre a Necessidade de Vacinas contra HIV/Aids [O Dia de Conscientização sobre a Necessidade de Vacina contra o HIV/Aids, comemorado anualmente em 18 de maio, tem o objetivo de reconhecer e agradecer a todos os voluntários dedicados, membros da comunidade, profissionais de saúde e cientistas que trabalham juntos para desenvolver uma vacina para prevenir o HIV. É também um dia para educar sobre a importância da pesquisa de uma vacina segura e eficaz como chave para acabar com o HIV/Aids. É, ainda, uma data para se fazer um balanço do progresso, reconhecer as contribuições incalculáveis dos participantes e pesquisadores e explicar como o trabalho com o HIV criou uma base para a velocidade sem precedentes de desenvolvimento da vacina para COVID-19].

Dia Nacional de Luta contra abuso sexual de criança e adolescente [18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973. Portanto, o Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual de Crianças e Adolescentes incentiva que em todo o Brasil sejam realizadas ações que visem alertar toda a sociedade sobre a necessidade da prevenção à violência sexual].

– Criação do Conselho Nacional de Mulheres Negras [18 de Maio de 1950, acontecia a Criação do Conselho Nacional de Mulheres Negras, no Rio de Janeiro. Durante o período de transição democrática nos anos 1980, no Brasil, as mulheres negras participaram ativamente do processo de reestruturação das instâncias governamentais e de reorganização dos movimentos sociais].

-Nasce, em Juiz de Fora (MG), em 13 de maio de 1901 o poeta Murilo Monteiro Mendes. Fez parte do Segundo Tempo Modernista (1930–1945). Recebeu o Prêmio Graça Aranha com seu primeiro livro “Poemas”. Participou do Movimento Antropofágico, que buscava uma vinculação com as origens do Brasil. Entre 1912 e 1915, estudou poesia e literatura. Em 1917 foi para Niterói e ingressou no Colégio Interno Santa Rosa, porém, fugiu do colégio e se recusou em voltar. Nesse mesmo ano, foi para o Rio de Janeiro. Foi um dos principais representantes da poesia religiosa cultivada na Segunda Geração do Modernismo. Com a publicação de “Tempo e Eternidade” (1935), em parceria com Jorge de Lima, registra a interferência do elemento religiosidade, fruto de sua adesão ao catolicismo, e apresenta uma poesia onde combina elementos de espiritualidade mística, com aspectos da religiosidade popular brasileira. Até o final de sua carreira, Murilo Mendes trilhou outros caminhos, como a busca do formalismo clássico e as experiências com a linguagem subjetiva, concreta, momento em que já vivia na Europa. O poeta Murilo Mendes faleceu em Estoril, Portugal, no dia 13 de agosto de 1975].

Nasce, em Ravenscroft Monmouthshire, na Inglaterra, a 18 de maio de 1872, o filósofo, matemático, lógico, historiador e sociólogo Bertrand Russel, Prêmio Nobel de Literatura em 1950. Bertrand Arthur William Russell, 3.º Conde Russell foi um dos mais influentes pensadores que viveram no século XX. Em vários momentos na sua vida, ele se considerou um liberal, um socialista e um pacifista. Russell morreu em 2 de fevereiro de 1970 em Wales, sendo hoje respeitado como uma alusão que não se pode contornar no século XX devido aos grandes aportes à Lógica e à Matemática – e principalmente pela sua contribuição social. Sua participação política tornou-se cada vez maior a partir do final dos anos 50. Em 1958, iniciou uma campanha pelo desarmamento nuclear e, em 1962, atuou como mediador na crise dos mísseis, em Cuba, impedindo a deflagração de um conflito atômico. Com Albert Einstein e outros cientistas organizou o movimento “Pugwash”, contra a proliferação de armas nucleares. Na década de 1960, denunciou os Estados Unidos pela invasão do Vietnã. Foi casado quatro vezes. Escreveu inúmeros livros, entre os quais Por que não sou cristão (1927); Ensaios céticos (1928) e História da filosofia ocidental (1946)].

Morre, em São Paulo, vítima de acidente de automóvel, o dramaturgo, novelista e escritor baiano Alfredo de Freitas Dias Gomes, membro da Academia Brasileira de Letras desde 1991. Ele morreu aos 76 anos em um acidente de trânsito ocorrido na madrugada de 18 de maio de 1999 na região dos Jardins, na cidade de São Paulo. O dramaturgo voltava de táxi de um jantar com sua mulher Bernadeth depois de assistirem à encenação de Madame Butterfly, ópera dirigida pela atriz Carla Camurati. O taxista fez uma conversão proibida na avenida 9 de Julho, e o carro foi atingido por um ônibus que seguia na mesma direção. Com o impacto e sem estar usando o cinto de segurança, Dias Gomes foi arremessando para fora do carro e bateu a cabeça na mureta que separa a via exclusiva dos coletivos na avenida, o que causou sua morte instantânea. Dentre algumas telenovelas, destacam-se: Bandeira 2 (1971-1972); O bem-amado — telenovela (1973); O espigão (1974); Saramandaia (1976); Sinal de alerta (1978-1979); Roque Santeiro (adaptação de O berço do herói,1985-1986)].

Dia de São João I [João I foi um papa eleito em 13 de agosto de 523. Nasceu na Toscana, Itália, em cerca de 470. Foi enviado a Constantinopla, em 525, a fim de tentar obter tolerância da parte do imperador Justiniano para os árabes. No decurso dessa missão foi aprisionado por Teodorico, o Grande, que o havia enviado, em Ravena, Itália. Desgastado pela viagem e submetido a grandes privações, João não tardou em morrer na prisão em 18 de maio de 526. O seu corpo foi transportado para Roma e enterrado na Basílica de São Pedro. Seu dia de liturgia é dia 18 de maio e no calendário tridentino no dia 27 de maio].

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos:Paulo Tarso Barros.

