Hoje é Dia Mundial de doação de leite materno

DIA 19 DE MAIO DE 2022:

Dia e Semana Nacional de Doação do Leite Humano [Datas instituídas pela Lei nº 13.227/2015, que representa um momento especial de sensibilização da sociedade para a importância da doação de leite humano, assim como, uma iniciativa a mais para a proteção e a promoção do aleitamento materno. Estimular a doação de leite materno; promover debates sobre a importância do aleitamento materno e da doação de leite humano; divulgar os bancos de leite humano nos estados e nos municípios, são objetivos das comemorações. O leite é a primeira alimentação humana e fonte de nutrientes para as funções biológicas, sendo considerado o melhor alimento para os bebês, por ter papel muito importante na proteção imunológica contra doenças infecciosas, na adequação nutricional e no desenvolvimento afetivo e psicológico].

Dia Mundial de Doação do Leite Humano.

Dia Mundial da Doença Inflamatória do Intestino [Cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com Doença Inflamatória Intestinal (DII). A doença está em ascensão e afetando, principalmente, jovens em idade ativa. O Dia Mundial da DII foi idealizado em 2010 por organizações de pacientes que representam mais de 50 países nos cinco continentes e é coordenado pela Federação Europeia de Associações de Crohn e Colite Ulcerativa (EFCCA). As Doenças Inflamatórias Intestinais são um conjunto de sinais e sintomas que se manifestam, predominantemente, no cólon (parte do intestino cuja função é extrair água e sais minerais dos alimentos digeridos e as vitaminas K, B1 (tiamina) e B2 (riboflavina) que são produzidas pelas mais de 700 espécies de bactérias que vivem nele, a chamada flora intestinal].

Dia Mundial de Conscientização sobre a Acessibilidade – GAAD [Data móvel criada no ano de 2012 por Joe Davon e Jennison Asuncion e comemorada na terceira quinta-feira de maio, com o objetivo de aumentar a conscientização a respeito da acessibilidade das pessoas com deficiências, com necessidades especiais ou limitações].

Dia Mundial da Educação Católica [Comemoração móvel de católicos na terceira quinta-feira de maio].

Dia do Acadêmico de Direito [Comemorado anualmente em 19 de maio, no Brasil. A data homenageia o esforço e a dedicação daqueles que se preparam para exercer profissões relacionadas com a defesa da justiça, sejam advogados, juízes, desembargadores etc. No Brasil, a busca pelo conhecimento, através do estudo, já é homenageada no dia 11 de agosto, quando se comemora o Dia Nacional do Estudante e o Dia do Advogado. O Dia do Estudante de Direito é celebrado em 19 de maio em homenagem à figura de Santo Ivo, considerado pela Igreja Católica o “padroeiro dos advogados” ou “advogado dos pobres”].

Dia Nacional da Defensoria Pública (Lei 10.448, 09/05/2002).

Dia da Caridade [Ajudar ao próximo a progredir. O ato de ajudar as outras pessoas para ajudar ao próximo no progresso da humanidade. Essa é uma forma de caridade, que tem como dia central o 19 de julho. No Brasil, o dia 19 de julho tornou-se oficialmente o Dia da Caridade por meio da Lei nº 5.063, de 1966, decreto do então presidente Humberto Castelo Branco. Ironicamente, em plena ditadura militar].

Dia Nacional do Futebol [Em 19 de julho é celebrado, no Brasil, o Dia Nacional do Futebol. A data foi escolhida pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), atual Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em 1976, em homenagem ao time mais antigo do país em atividade, o Sport Club Rio Grande, do Rio Grande do Sul, fundado no dia 19 de julho de 1900].

Dia Mundial do Físico [A Física é uma das ciências mais antigas do mundo. Desde os primórdios da humanidade, já existiam sábios empenhados em observar e entender os acontecimentos da natureza, mas só em 2005 – quando a Organização das Nações Unidas (ONU) definiu aquele ano como o “Ano Internacional da Física”, em um tributo ao “Ano miraculoso de Einstein” – esse estudo teve seu dia reconhecido e festejado. Foi em 1905 que o físico Albert Einstein publicou 4 artigos de grande impacto, incluindo aquele sobre a Teoria da Relatividade. Desde então, no dia 19 de maio, é comemorado o Dia do Físico. A data celebra o profissional que dedica sua vida a estudar, pesquisar e lecionar Física – a ciência que busca entender os fenômenos naturais do mundo. Já existe o projeto de uma data Nacional, a ser comemorada também no dia 19 de maio].

Albert Einstein publica sua tese sobre a teoria da relatividade em 19 de maio de 1905.

Um mês após ser preso, Luiz Inácio Lula da Silva é libertado pelo então diretor do DOPS (polícia política do Regime Militar), Romeu Tuma em 19/05/1980. O então presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC havia sido detido no dia 19 de abril por policiais do Departamento de Ordem Política e Social (Dops), órgão de repressão da ditadura militar que governava o país.

– Nasce Malcolm X, no dia 19 de maio de 1925, em Omaha, Nebraska, EUA. Ele foi um dos grandes defensores dos direitos afro-americanos. Seu nome era Al Hajj Malik Al-Shabazz, mais conhecido como Malcolm X, um dos defensores do Nacionalismo Negro nos Estados Unidos. Fundou a Organização para a Unidade Afro-Americana, de inspiração separatista. Lutou pelos direitos da comunidade afro-americana, durante as décadas de 1950 e 1960, na era dos movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos. Adepto do Islamismo, ele fez parte de uma organização afro-americana chamada Nação do Islã entre os anos de 1952 e 1964. Malcolm X foi assassinado em Nova Iorque em 19/02/1965.

Morre, no Rio de Janeiro, o militar e político mineiro Henrique Batista Duffles Teixeira Lott em 19/05/1984. Nascido em Sítio – MG, (atualmente Antônio Carlos), no dia 16/11/1894, Lott atingiu o posto de marechal, foi Ministro da Guerra e concorreu à Presidência da República nas eleições de 1960.

Dia de São Ivo [Viveu de 1253 a 1303. É chamado “O advogado dos pobres”. Santo Ivo foi estudar direito civil em Orleans sob o famoso jurista Peter de la Chapelle e completou seus estudou em Paris. Praticou com brilhantismo a advocacia, tanto na corte civil quanto na corte eclesiástica. Em 1284 ele entrou para o sacerdócio e construiu um hospital para os pobres e cuidava deles com considerável fervor. Foi nomeado juiz eclesiástico pelo decano de Rennes. Ele era um juiz muito justo e venerado até mesmo pela parte perdedora. É o santo padroeiro dos advogados, dos juízes, oficiais de justiça e escrivães. Morreu rezando a missa da Ascensão. Na liturgia católica ele é mostrado segurando um livro, com um anjo perto de sua cabeça e um leão a seus pés. Foi canonizado em 1347. Sua festa é celebrada no dia 19 de maio].

……………………………..

(Pesquisa, seleção, edição e condensação dos textos:Paulo Tarso Barros.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...