Japão concederá mais US$ 300 milhões em empréstimos para a Ucrânia

Decisão será comunicada ao governo dos EUA



NHK

O governo do Japão vai conceder à Ucrânia empréstimo adicional de US$ 300 milhões para ajudar o país, que impõe resistência à invasão russa.

O governo japonês, que vem dando suporte à Ucrânia e a nações próximas em forma de assistência humanitária e financeira, tem discutido meios específicos para oferecer maior apoio aos ucranianos.

No início desta semana, o Japão firmou com a Ucrânia acordo para o oferecimento de outro empréstimo de US$ 300 milhões. Concederá, assim, ao país empréstimos que somam US$ 600 milhões.

Veja mais no site da EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...