Hoje é Dia Mundial da Tartaruga

Dia da Juventude Constitucionalista [Data também lembra o soldado constitucionalista em São Paulo. 23 de maio é uma data importante para a democracia brasileira. Neste dia, em 1932, quatro estudantes paulistas foram mortos num confronto com a polícia. Martins, Miragaia, Dráusio e Camargo se manifestavam contra a ditadura de Getúlio Vargas. A morte deles foi o estopim de uma revolta paulista contra o governo e a favor de uma constituição. As iniciais dos nomes dos quatro estudantes, MMDC, passaram a ser o símbolo da revolta de São Paulo que eclode em 9 de julho e passa para a história com o nome de Revolução Constitucionalista de 32].

Dia do Soldado Constitucionalista.

Dia Mundial das Tartarugas [O Dia Mundial da Tartaruga é um evento promovido anualmente no dia 23 de maio desde 2000 pela American Tortoise Rescue. Tem o objetivo de trazer à atenção e aumentar o conhecimento e o respeito por tartarugas e cágados e difundir o conceito de ajudá-los a sobreviver e se desenvolver. O Dia Mundial da Tartaruga é comemorado em todo o mundo em uma variedade de formas, desde vestir-se como tartarugas para salvar outras tartarugas capturadas nas rodovias, como para a investigação de atividades que façam mal ao seu habitat].

Dia Internacional para o Fim da Fístula Obstétrica [Em 23 de maio marca o Dia Internacional para o Fim da Fístula Obstétrica, uma condição que afeta cerca de 2 milhões de mulheres em sua maioria na África Subsaariana, na Ásia, na região árabe, na América Latina e no Caribe. De acordo com as Nações Unidas, entre 50 mil a 100 mil novos casos da lesão ocorrem em todo o mundo a cada ano. Esta ruptura é uma das mais graves e trágicas que podem ocorrer durante o nascimento do bebê. A fístula é o aparecimento de uma lesão causada pelo trabalho de parto prolongado e obstruído, sem tratamento. A fístula obstétrica pode ser prevenida e tratada na maioria dos casos com uma cirurgia reconstrutiva com taxas de sucesso de até 90% para casos menos complexos. O custo médio do tratamento que inclui cirurgia, cuidados pós-operatórios e apoio à reabilitação é de US$ 300 por paciente].

– Nascimento do poeta Carlos de Assumpção, autor do célebre poema Protesto [Um dos decanos da literatura afro-brasileira, o poeta Carlos de Assumpção nasceu em Tietê-SP, em 23 de maio de 1927. Entre os vinte e os quarenta anos, participou intensamente da cena cultural paulistana, em especial nas atividades artísticas, sociais e políticas vinculadas ao Movimento Negro. Misto de poeta e tribuno, tornou-se figura conhecida nas reuniões, assembleias e saraus, momentos em que tomava a palavra para entusiasmar as plateias com seus versos infamados de denúncia da discriminação embutida no racismo onipresente na sociedade. Somente em 1982 surge a primeira edição de seu conhecido livro Protesto: poemas, em que reúne seus textos mais conhecidos. Em 1988, Centenário da Abolição, vem a público a segunda edição, com apresentação de Henrique L. Alves e prefácio de Aristides Barbosa. Em 2000, Assumpção publica o volume Quilombo; em 2009, a coletânea Tambores da noite e, em 2020, Não pararei de gritar – consagrada edição de suas poesias pela Companhia das Letras.

Morte de Victor Hugo, em Paris, França, a 22 de maio de 1885. Ele foi um romancista, poeta, dramaturgo, ensaísta, artista, estadista e ativista pelos direitos humanos francês de grande atuação política em seu país, nascido em 26/02/1802. É autor de Les Misérables e de Notre-Dame de Paris, entre diversas outras obras clássicas de fama e renome mundial. De acordo com o último desejo, seu corpo é depositado em um caixão humilde que é enterrado no Panthéon. Tendo ficado vários dias exposto sob o Arco do Triunfo, estima-se que 1 milhão de pessoas vieram lhe prestar uma última homenagem. Quando morreu, as prostitutas de Paris ficaram de luto. No final de seu testamento, o escritor escreveu: “Deixo cinquenta mil francos aos pobres. Desejo ser levado para o cemitério na sua carreta. Recuso a oração de qualquer igreja; peço uma oração a todas as almas. Creio em Deus. Victor Hugo”.

Dia de São Batista de Rossi [João Batista de Rossi nasceu no dia 22 de fevereiro de 1698, em Voltagio, na província de Gênova, Itália. Aos dez anos, foi trabalhar para uma família muito rica em Gênova como pajem, para poder estudar e manter-se. Recebeu a unção sacerdotal em 1721. Nessa ocasião, devido à experiência adquirida na direção dos grupos de estudantes, decidiu fundar a Pia União de Sacerdotes Seculares, que dirigiu durante alguns anos. Por lá, até o final de 1935, passaram ilustres personalidades do clero romano, alguns mais tarde a Igreja canonizou e outros foram eleitos para dirigi-la. O seu rebanho eram os mais pobres, doentes, encarcerados e pecadores. Tinha o dom do conselho, era atencioso e paciente com todos os fiéis, que formavam filas para se confessarem com ele. Aos sessenta e seis anos de idade, a doença finalmente o venceu e ele morreu no dia 23 de maio de 1764, tão pobre que seu enterro foi custeado pela caridade dos devotos. João Batista de Rossi foi canonizado pelo papa Leão XIII em 1881, que marcou sua celebração para o dia de sua morte].

