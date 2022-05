Embrapa e Sebrae realizam o 3º Seminário de Agroecologia e Produção Orgânica no Amapá 

A Embrapa Amapá e o Sebrae realizam na quarta-feira, 25/5, o 3º Seminário de Agroecologia e Produção Orgânica no Estado do Amapá, com palestras e debates pela manhã e à tarde, no auditório da Embrapa, em Macapá (AP). O evento tem como tema geral “Legislação, Controle Social e Inovação” e um dos objetivos é disseminar informações técnicas agroecológicas para viabilizar o acesso à formação de Organização de Controle Social no âmbito do Amapá (OCS).

O evento contará com a participação de especialistas do setor, produtores, extensionistas de entidades públicas e privadas, agricultores familiares e lideranças de cooperativas e associações de agricultores. Os participantes vão debater a atividade sob um viés científico e tecnológico para desenvolver tecnologias sustentáveis e produção de alimentos saudáveis.

Entre os palestrantes está o pesquisador da Embrapa Amapá, Jorge Segovia, que vai abordar o tema “A inovação tecnológica no desenvolvimento da agricultura agroecológica e orgânica”, no horário das 11h às 11h45. Estão sendo organizadas caravanas de agricultores e extensionistas que atuam nos municípios de Itaubal, Porto Grande, e dos distritos do Coração e Santo Antônio da Pedreira, município de Macapá.

Atuam como parceiros na realização do seminário, a superintendência local do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural (SDR), Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural (Rurap), Secretaria Municipal de Agricultura de Macapá, Prefeitura de Itaubal, Faeap e Associação dos Moradores Agricultores Assentados do Inajá do Piriri/Itaubal (Amaipi). Este evento está vinculado à Semana Nacional da Agricultura Orgânica, instituída pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a ser realizada em todo o país no período de 23 a 27 de maio de 2022.

