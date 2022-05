Porto Velho fez um empate com o São Raimundo-RR

No sábado (dia 21 de maio) a Locomotiva atingiu a 3ª posição do grupo A1 da Série D do Brasileirão depois de empatar contra o São Raimundo-RR.

O Porto Velho fez um empate de 2 a 2 em Boa Vista, no estádio Canarinho, pela 6ª rodada do Campeonato.

No início do jogo o São Raimundo abriu o placar com ajuda de Selson, mas o Porto Velho empatou.

No segundo tempo, o jogo foi bastante brigado, com muitos duelos pela bola. Logo nos primeiros dois minutos, o São Raimundo teve duas ótimas chances para marcar, mas as tentativas foram paradas pelo goleiro Gelson, primeiro com Wander e depois com Ygor.

O Porto Velho tentou a reação em chutes de longa distância, mas Kiko Alagoano e Jhonnatan não chutaram bem na direção do goleiro João Vitor.

Boa oportunidade também foi criada aos 20 minutos, quando Raí recebeu na esquerda, bateu forte para o gol, e Gelson desviou, tirando para escanteio.

Aos 29, apareceu uma excelente oportunidade do Porto Velho para virar o jogo, mas Fagner mandou para cima após passe recebido na marca do pênalti, em chute de primeira.

A penalidade foi indicada aos 32, para o Mundão: Bruno Limão foi derrubado na entrada da área, o árbitro marcou falta, mas o bandeirinha confirmou ao ir para a linha de fundo.

O árbitro deu a penalidade. Rian foi para a cobrança e conseguiu.

Mas aí Ariel entrou em campo pelo Porto Velho. O atacante entrou aos 38 minutos do segundo tempo e no primeiro toque na bola, uns segundos depois, acertou um chute de fora da área, fazendo o empate do time de Rondônia.

A partir daí, os times tentaram, em lançamentos na área, marcar o gol vencedor, mas o jogo terminou justamente em 2 a 2.

Com este empate, os times preservaram as mesmas posições em que começaram a rodada: a locomotiva terá 11 pontos e se mantém na terceira colocação. O São Raimundo-RR fica em quinto lugar com oito pontos e fora dos quatro melhores do grupo 1.

Na sétima rodada, a penúltima do primeiro turno da Série D, o São Raimundo-RR viaja para Manaus onde enfrenta o líder Amazonas no dia 29 (o próximo domingo). No mesmo dia, o Porto Velho recebe em casa às 15h30 (horário de Rondônia), o Rio Branco-AC no estádio Aluízio Ferreira, em confronto direto pela vice-liderança.

