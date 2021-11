Evento debate fortalecimento das áreas de tecnologia, engenharia, ciência e matemática no Amazonas

Nos dias 17 e 18 de novembro, acontece o AMAZON STEM ACADEMY SUMMIT 2021, evento gratuito e totalmente online para debater a excelência da área STEM (ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, na sigla em inglês) na formação de engenheiros e profissionais da área tecnológica.

É uma realização da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), por meio da Academia Stem,com a participação de líderes educacionais, empresários e pesquisadores para debater o tema.Será transmitido por meio dos canais no YouTube da Academia STEM e da UEA, e tem inscrições gratuitas através do amsummit-stem.com.br. Os inscritos no site receberão certificado com horas de participação.

A Academia STEM, criada em 2019, visa o fortalecimento da formação nas engenharias da UEA, por meio da capacitação e formação profissional, investindo em conhecimento, desenvolvimento de habilidades hard e softskills, mudando o mindset dos profissionais em formação para melhor inserção no mercado. A Academia STEM desenvolve ações estruturadas a partir de três pilares: atração, permanência e excelência, temas que são abordados no site www.stem.uea.edu.br.

Para debater o assunto, a 1ª edição do AMAZON STEM ACADEMY SUMMIT reunirá importantes nomes da academia, indústria e pesquisa. “Com esse evento queremos ampliar o debate sobre o futuro da área STEM e fomentar, cada vez mais, melhorias e incentivos para estudantes e profissionais”, afirma o coordenador do pilar de excelência da Academia STEM, José Renato Sátiro Santiago Jr.

Programação

O evento terá início na quarta-feira (17), às 9h, com a abertura oficial e a participação do reitor da UEA, Cleinaldo de Almeida Costa, da Diretora da Escola Superior de Tecnologia (EST), Ingrid Sammyne Gadelha Figueiredo, coordenadores da Academia Stem, Jucimar Maia da Silva Jr e José Renato Sátiro Santiago Jr, além de representantes da Samsung da Amazônia, que apoia o projeto.

Às 10h, começa o painel “Por que investir em uma Engenharia de Excelência na Amazônia?”, com participantes de diferentes iniciativas voltadas para melhoria na formação de engenheiros no Amazonas. Entre eles, destaque para o coordenador do Projeto Academia STEM, Jucimar Maia da Silva Jr, a coordenadora do Projeto Super da UFAM, Tanara Lauschner, o coordenador do Projeto Aranouá do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), Paulo Aride, e representantes da Samsung.

Ainda na quarta-feira acontecem mais dois painéis. O primeiro, às 14h, com a “Experiências na Busca da Excelência na Formação de Engenheiros” e a colaboração do professor da Harvard University, Scot Martin, da diretora da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli-USP), Liedi Bernucci, do pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Felipe Chiarello de Souza Pinto, e do professor titular do Instituto de Física da Universidade Estadual de Campinas, Marcelo Knobe.

Fechando o primeiro dia, às 16h, acontece o painel “O Papel das Organizações da Indústria na Excelência da Formação em Engenharia no Brasil”, com a participação do vice-presidente de Engenharia, Tecnologia e Estratégia Corporativa da Embraer, Luis Carlos Affonso, do presidente da Federação da Industria do Amazonas (Fieam), Antônio Silva, do professor da Universidade Bocconi de Milão, Marcos Bruno, e do representante do Centro da Indústria do Estado do Amazonas (Cieam), Wilson Luis Buzato Périco. Além disso, terá mediação dos professores Léo Fernando Castelhano Bruno e Paulo César Diniz de Araújo.

O segundo dia do AMAZON STEM ACADEMY SUMMIT 2021, 18 de novembro, começa com o painel “Uma Agenda Estratégica de Inovação e Empreendedorismo nas Engenharias”, às 8h, com a participação do líder do GT de Educação Empreendedora em Engenharia da Associação Brasileira de Educação em Engenharia, Elzo Alves Aranha, do presidente do Conselho de Engenharia e Agronomia do Amazonas, Afonso Lins Jr, da Business Director da UPTEC da Universidade do Porto, Maria Oliveira, da Reitora da SKEMA Business School, Genvieve Poulingue, e do professor do Departamento de Engenharia de Produção da POLI-USP, João Amato.

Seguindo a agenda do dia, a segunda palestra, às 10h, terá como tema “ESG – Convergência Imprescindível nas Soluções, Produtos e Processos em Engenharia”. O debate será feito pelo diretor executivo do Instituto Escolhas, Sergio Leitão, da Corporate Affairs da UNILEVER, Juliana Abreu, da professora titular da UFAM, Andrea Viviana Waichman, e do profissional de análise e gestão de impacto/ESG na MOV Investimentos, Denis Nakahara, com mediação das professoras Maria Olívia Simão e Andrea Lanza.

O último painel do evento, às 14h, vai ter a participação dos bolsistas da Academia STEM, Ana Beatriz Maciel, Ronald Boadana, Hadassa Feitosa e Eduardo Pedrosa, para debater “Trajetórias dos Estudantes de Engenharia e a experiência no Academia STEM”, com mediação do mentor STEM e estudante de Design/UFAM, Alexandre Sanches, além da Bolsista STEM e estudante de Jornalismo/UFAM, Yasmim Tabosa. Logo após a palestra, às 16h acontece a cerimônia de encerramento do evento.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado