Campanha beneficente arrecada recursos para cirurgia neurológica de urgência

O Núcleo de Assistência à Criança e Família em Situação de Risco (Nacer), que atua há mais de seis anos em diversos projetos sociais, está realizando uma campanha beneficente para arrecadar recursos para a cirurgia neurológica de uma das colaboradoras da instituição, a Ivaneide Souza, que tem um tumor no cérebro e precisa realizar uma cirurgia de urgência com o valor em torno de R$ 100 mil.

Ivaneide tem problemas no coração, sendo caracterizada como paciente cardiopata, o que faz com que sua cirurgia seja ainda mais delicada. Com a arrecadação, a família visa viajar para São Paulo para a realização da cirurgia em busca de diminuir os riscos do procedimento.

“Nossos colaboradores são muito especiais para nós e, assim, como eles não medem esforços para nos ajudar, fazemos o mesmo por eles. A Ivaneide e sua família já nos ajudaram muito, através de ações e doações e, neste momento, eles precisam de nós para arrecadar a quantia necessária para ela fazer a cirurgia, que é fundamental para sua recuperação”, afirma o diretor do Nacer, Cleslley Rodrigues.

Para apoiar a arrecadação do valor da cirurgia, será realizada uma feijoada beneficente no dia 21 de novembro, a partir das 12h, no Sindicato da Polícia Civil (SINPOL), localizado na Rua Filemon, nº2, no bairro Petrópolis. O ingresso da feijoada é R$ 30 por pessoa e pode ser adquirido antecipadamente ou no dia do evento por meio do contato (92) 99202-8666.

A campanha segue em andamento e os interessados em realizar doações podem entrar em contato por meio do telefone (92) 99202-8666, doar por meio do site vaka.me/2463177 ou realizar PIX para a chave CPF 201.834.452-87, conta em nome de Altamir Rodrigues Coelho, marido de Ivaneide.

