Sextou Poesia traz Lançamento de livros, oficinas, música e poesia para o Sesc Centro

Nesta sexta-feira (3), acontece mais uma edição do projeto Sextou Poesia no Sesc Centro, com a participação de músicos e poetas.

Durante o evento acontece também uma Oficina de roteiro para quadrinhos e lançamento de livros do professor Ivan Carlo.

O Sextou aglutina artistas e amantes da arte, em ambiente propício para os bons encontros.

Sobre o projeto

O Sextou Poesia é uma realização do Coletivo Juremas e do SESC Amapá, com apoio do Quarta de Artes da Pleta, Secult Amapá e do O Charme da Poesia. O projeto vai além de um espaço de arte e cultura, é mais uma oportunidade de dialogar sobre a cadeia produtiva da cultura, bem como criar laços para fortalecer o setor no Amapá.

Programação

18h – Oficina Roteiro para quadrinhos com o professor Ivan Carlo (2º piso)

19h Lançamento dos livros “Jornalismo em Quadrinhos”; “O roteiro nas histórias em quadrinhos”; “Cabanagem”; “A bíblia do roteiro de quadrinhos” do professor Ivan Carlo/Gian Danton

19h20 – Show Musical com Roni Moraes

20h – Recital poético Fogo com Hayam Chandra

20h30 – Show Musical Mambembeando com Jota Mambembe

21h10 – Show Musical A Barca com Ricardo Iraguany

Intervenções poéticas com o Coletivo juremas e convidados.



Serviço

Sextou Poesia

Data: 3 de junho (sexta-feira)

Hora: 18h

Local: Restaurante do Sesc Centro – R. Tiradentes, 920-1004 – Central, Macapá

Entrada Livre



