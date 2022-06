Spray de ocitocina é usado para o bem-estar, mas sem comprovação de eficácia

Muitas pessoas procuram melhorar o humor e ter sensações de bem-estar usando um spray nasal de ocitocina, o “hormônio do amor” — sem, no entanto, ler a bula ou buscar saber se o medicamento funciona para esses propósitos. Spoiler: não funciona, ou melhor, não há evidências científicas de que o produto tenha efeitos positivos no humor ou aumente o prazer sexual.

Normalmente produzido no hipotálamo, o hormônio é responsável por promover contrações uterinas, atuando no trabalho de parto e pós-parto para diminuir sangramentos após o nascimento e aumentar a produção de leite materno, já que gera pequenas contrações nos seios. Outras funções da ocitocina estão no metabolismo ósseo, no mecanismo do orgasmo, relações sociais e diminuição do medo.

Prazer artificial?

A ocitocina ganhou uma versão sintética devido ao seu papel importante no parto e aleitamento, sendo aplicada intravenosamente quando um trabalho de parto não progride. Por sua relação com emoções positivas e o conhecimento de que é liberada quando estamos perto de pessoas amadas, foi apelidada de “hormônio do amor”, trabalhando junto à serotonina, dopamina e endorfina e diminuindo o cortisol, causa estresse e ansiedade.

Também há a versão em spray da substância, utilizada para ajudar na amamentação, mas que tem sido utilizada indiscriminadamente por pacientes procurando se sentir melhor. A ciência testou esses casos: na Universidade de Viena, 30 casais nos quais a parceira tinha transtorno de desejo sexual hipoativo (ausência ou deficiência de libido) utilizaram o produto por 5 meses. Em comparação com o placebo, o efeito foi o mesmo — ou seja, a ocitocina não ajudou.

Para estímulos psicológicos ou sociais, o efeito registrado foi o mesmo. Em 2014, cientistas experimentou o potencial da droga de diminuir estímulos de medo em 62 voluntários: a conclusão foi que ele existe, mas que mais estudos são necessários para bater o martelo no uso.

