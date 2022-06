Telegram Premium é oficializado como plano pago para obter mais recursos

Em uma publicação no seu canal oficial, o fundador do Telegram, Pavel Durov, anunciou a criação do Telegram Premium, o novo plano de assinatura do mensageiro para quem deseja ter recursos extras.

De acordo com o comunicado, a experiência da versão paga irá além da gratuita atual, porém não irá gerar qualquer perda de funcionalidade na versão sem custo, em relação a quem não for pagante.

Outro ponto importante é que os usuários que não assinarem a versão Premium poderão se beneficiar de recursos dos pagantes, como quando estes enviarem documentos “extra grandes”, determinadas mídias e stickers, além de adicionar reações mais avançadas caso já tenham sido fixadas a uma mensagem.

Segundo Durov, a mudança é uma resposta à demanda do usuário por uma largura de banda ou armazenamento adicionais, sem acabar com a capacidade do mensageiro de sustentar um serviço gratuito aos demais usuários.



