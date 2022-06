Labverde promove imersão art[istica na Amazônia

Projeto que propõe residência na Floresta Amazônica abre o edital Labsonora, em parceria com o Festival Se Rasgum, voltado para artistes da música e visual da região da Amazônia Legal

Com a proposta de reunir artistas para uma residência e imersão em plena Floresta Amazônica, o LabVerde segue para seu nono ano e abre o edital Labsonora para artistes da Região Amazônica. A grande novidade para o edital de 2022 é a parceria com o Festival Se Rasgum, de Belém, que amplia suas ações para novas experiências musicais. O projeto tem patrocínio da Natura Musical e da Oi através da lei semear de incentivo à cultura via Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará.

O edital será lançado no dia 22 de junho e é direcionado para músicxs, instrumentistes, DJs, VJs, artistes sonoros, de slam e artistes do visual, residentes dos nove estados que compõem a região da Amazônia Legal (Amapá, Acre, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins), que desenvolvam trabalhos autorais/composições próprias e que tenham, pelo menos, cinco anos de experiência.

Com a proposta de estimular o desenvolvimento do pensamento crítico sobre natureza, arte e cultura, a residência tem foco na criação artística com debates construtivos e um time de especialistas, pesquisadores do Instituto de Pesquisas da Amazônia, que instigam a interpretação do ecossistema Amazônico, procurando apontar o papel da arte na conscientização socio-ambiental.

As pessoas terão até o dia 17 de julho para se inscrever através de ficha de inscrição on-line no site do LabVerde, com minibio, release ou apresentação textual de seu trabalho, links de álbuns, EPs, faixas lançadas, vídeos de performance ao vivo ou portfólio para artistes visuais. No total, serão 10 selecionados que terão a oportunidade de mergulhar no universo de experimentação em um dos maiores ecossistemas do planeta, em busca de seus sons e imagens com uma programação intensa, mediada por ecólogos e conhecedores locais em reservas ambientais e comunidades indígenas no Rio Negro, Amazonas.

A residência também inclui uma série de discussões, workshops, palestras e apresentações artísticas para aprofundar seu conhecimento sobre a diversidade sociobiológica da Amazônia.

A seleção dos artistas será realizada por uma comissão de profissionais e, após essa imersão, os participantes terão um mês para entregar um trabalho finalizado, sobre as questões discutidas durante a residência que serão disponibilizados tanto nas redes do Labverde como da Se Rasgum Produções.

O projeto tem patrocínio master da Natura Musical e da Oi, apoio cultural do Oi Futuro e LabSonica através da lei semear de incentivo à cultura via Governo do Estado do Pará e Fundação Cultural do Pará, apoio do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Embaixada da França no Brasil.

“A música propõe debates pertinentes, que impactam positivamente na construção de um mundo melhor. Acreditamos que os projetos selecionados pelo edital Natura Musical podem contribuir para a construção de um futuro mais bonito, cada vez mais plural, inclusivo e sustentável”, afirma Fernanda Paiva, Head of Global Cultural Branding.

A residência Labsonora é o início de uma série de ações culturais, fruto da parceria entre o Labverde e a Se Rasgum Produções, que engloba orientações artísticas on-line e a realização de um Festival em Manaus, nos dias 16 e 17 de dezembro de 2022.

Sobre Natura Musical

Natura Musical é a plataforma de cultura da marca Natura. Desde seu lançamento, em 2005, o programa investiu cerca de R$ 184 milhões no patrocínio de mais de 560 projetos – entre trabalhos de grandes nomes da música brasileira, lançamento e consolidação de novos artistas e projetos de fomento às cenas e impacto social positivo. Os trabalhos artísticos renovam o repertório musical do País e são reconhecidos em listas e premiações nacionais e internacionais.

SERVIÇO

Labsonora

Uma realização LabVerde e Se Rasgum Produções

Patrocínios da Natura Musical e Oi

Apoio Cultural do Oi Futuro, LabSonica, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e Embaixada da França no Brasil.

Inscrições online: www.labverde.com de 22/6 a 17/07

Residências artísticas de 22 de setembro a 1 outubro de 2022

O que é o programa LABSONORA?

LABSONORA é uma imersão artística, com duração de dez dias, no Estado do Amazonas para pesquisa nas áreas de música, experimentação sonora e visual, sonoridades indígenas e ecologia.

Onde será realizado?

Em reserva florestais e comunidades do baixo Rio Negro.

Quem pode participar?

Músicos, instrumentistes, DJs, VJs, artistes sonoros, de slam e do visual, residentes dos nove estados que compõem a região da Amazônia Legal

Como faço para participar?

Candidates devem preencher o formulário de inscrição no site www.labverde.com e enviar a seguinte documentação minibio, apresentação textual e links ilustrativos do trabalho.

O que inclui a residência?

Os artistas selecionados serão consagrados com passagem, alimentação, formação na área de arte e ecologia, e hospedagem em barco e na cidade de Manaus.

Qual a data limite para as inscrições?

As inscrições vão até 17 de julho de 2022.

