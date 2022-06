Gipsyteam: como ganhar dinheiro com poker

Venha conhecer nossos artigos sobre poker no gipsyteam, um site incrível com materiais para iniciantes se tornarem jogadores lucrativos a longo prazo.

Gipsyteam: um acervo de artigos para jogadores de poker

O gipsyteam foi criado em 2009 e desde então não para de produzir conteúdo para jogadores e entusiastas do poker. O site se tornou um gigantesco acervo de artigos sobre pôquer, partindo desde as regras básicas do poker, passando pelas combinações de mãos de poker, além das jogadas de poker, dicas de poker e muito mais.

O foco do gipsyteam é ajudar o jogador a se desenvolver no mundo do poker, com artigos sobre pôquer que abordam desde assuntos técnicos a assuntos da psicologia do poker, do gerenciamento de banca e outros. No site do gipsyteam é possível encontrar assuntos relacionados a:

Como jogar poker, com dicas técnicas para iniciantes e sugestões de onde jogar e como fazer para começar a jogar.

Como se tornar um jogador avançado/profissional no poker, aqui temos artigos sobre pôquer para jogadores mais avançados que exigirão muito raciocínio e muita vivência de jogo.

Notícias do mundo do poker em geral, grandes ganhadores, torneios e sites do momento.

Salas de poker, review de diversas salas para o jogador usufruir do melhor “field” e acordo possível.

Bônus, Freerolls, Rakeback e torneios selecionados em vários sites.

Poker é pra mim?

Uma das perguntas decorrentes dos jogadores iniciantes é se o poker faz realmente sentido na vida deles, temendo dificuldades, complicações e gerando diversos porquês na cabeça. Devo ser bom em matemática? Precisa de muito dinheiro para jogar? Entre várias outras dúvidas que o jogador iniciante pode cair na tentação de formular.

Não precisa ser bom em matemática para jogar poker

Esse é um dos maiores mitos em relação ao jogo. É necessário que o jogador entenda probabilidade básica e tenha muita intuição (e coragem) para jogar. Quanto à probabilidade, o jogador rapidamente aprenderá nos artigos sobre pôquer listados no gipsyteam, o restante só com tempo e dedicação.

Não precisa de muito dinheiro para jogar poker

Você pode jogar poker com centavos ou até mesmo investindo R$0, os sites e plataformas de poker disponibilizam torneios com entradas gratuitas todos os dias, nos quais o jogador pode ganhar milhares de dólares sem investir um real sequer.

Posso perder tudo jogando poker?

As apostas no poker são muito mais controláveis do que o senso comum imagina. Para derreter patrimônios em um jogo de poker é necessário muita vontade e objetivo de fazer exatamente isso. Fora esse cenário, é muito comum controlar as perdas e ganhos em uma partida, muitas das quais com perdas já fixadas – como é o caso de torneios com valores de entrada fixo.

Como jogar poker e ser lucrativo

O site gipsyteam possui inúmeros artigos sobre pôquer, em especial, sobre técnicas para jogadores do iniciante ao avançado. Dentre os inúmeros artigos, é possível encontrar aqueles que versam sobre como jogar poker, dicas de poker, regras do poker.

Tais artigos partem desde coisas básicas (como regras), até em quais sites jogar, como instalar o software em seu computador ou smartphone, como se registrar, como se sentar à mesa e como jogar. Para ser lucrativo no jogo, não tem muito por onde correr, é necessário muito estudo e dedicação.

No site, é possível encontrar artigos sobre como estudar, inclusive baseado em grandes personalidades do poker (com lucro na casa dos milhões de dólares). Um dos quesitos importantes para o jogador de poker, é saber utilizar muito bem as ferramentas do poker, que devem ser sabiamente manejadas por qualquer jogador que queira ganhar dinheiro real com poker.

