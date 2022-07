Casa do Jazz realiza pocket shows gratuitos no Largo São Sebastião

A Casa do Jazz, localizada ao lado do Teatro Amazonas, no Largo São Sebastião, promoverá uma agenda de pocket shows gratuitos, nas sextas-feiras, sábados e domingos, às 17h30. A programação especial visa difundir ainda mais a música instrumental e o jazz em Manaus, além de divulgar talentos locais.

Quem abre a programação é o grupo Camerata de Violões do Liceu Cláudio Santoro, nesta sexta-feira, dia 8 de julho. No sábado, dia 9 de julho, a apresentação será feita pelo baixista e produtor musical, Miquéias Pinheiro & Quarteto. Com mais de 18 anos de carreira, Miqueias já se apresentou em grandes eventos como o Brazilian Day, em Nova York, e no Festival BB Seguros de Blues e Jazz, em Manaus. Ao seu lado estarão o baterista Anderson Cerdeira, o pianista Júlio Feitosa e o saxofonista Giovani Oliveira.

Já no domingo, dia 10, será a vez de Aldenor Honorato & Trio. O guitarrista tem anos de experiência e faz o maior sucesso em seu canal no YouTube e nas redes sociais com suas performances artísticas.

Na próxima semana, no dia 15 de julho, quem comandará o pocket show é a dupla Liê de Cézar e Anderson Farias. Liê é cantora e Anderson é pianista e tecladista há mais de 10 anos. No dia seguinte, 16/07, é a vez da Orquestra Popular do Liceu Cláudio Santoro e no dia 17 de julho terá a apresentação de Bruno Mattos & Quarteto.

A Casa do Jazz funciona diariamente, das 9h às 21h, com entrada gratuita, ambientes Instagramáveis, sala imersiva, um Jazz Club, exposição e outras atividades. A proposta do espaço é fazer a população manauara e os turistas “entrarem no clima” do Amazonas Green Jazz Festival, que acontecerá de 22 a 30 de julho, com mais de 40 atrações nacionais e internacionais.

