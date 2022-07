Rússia prepara próxima etapa da ofensiva na Ucrânia

Nos ataques, russos usam mísseis por ar e mar



A Rússia está se preparando para a próxima etapa da sua ofensiva na Ucrânia, afirmou uma autoridade militar ucraniana, após Moscou dizer que suas forças intensificariam operações militares em “todas as áreas operacionais”.

À medida em que as entregas de armas de longo alcance do Ocidente começaram a ajudar a Ucrânia no campo de batalha, foguetes e mísseis russos têm atingido cidades em ataques que, segundo Kiev, mataram dúzias de pessoas nos últimos dias.

“Não são apenas ataques com mísseis por ar e mar”, disse Vadym Skibitskyi, porta-voz da inteligência militar da Ucrânia. “São vistos bombardeios em toda a linha de contato, toda a linha de frente. Há um uso ativo de aviação tática e helicópteros de ataque”, afirmou. “Claramente, há preparações em andamento para a próxima etapa da ofensiva”.

O exército ucraniano anunciou que a Rússia parecia estar reagrupando unidades para uma ofensiva contra Sloviansk, uma cidade simbolicamente importante controlada pela Ucrânia na região de Donetsk, no leste.

Pressão

O ministério da Defesa do Reino Unido afirmou, em Londres, que a Rússia também estava reforçando suas defesas em regiões que ocupa no sul da Ucrânia, após pressão das forças ucranianas e promessas de líderes ucranianos de expulsar a Rússia.

A Ucrânia disse que pelo menos 40 pessoas foram mortas em bombardeios russos em áreas urbanas desde quinta-feira, à medida em que a guerra – iniciada pelo presidente russo Vladimir Putin em 24 de fevereiro – se intensifica.

Dúzias de parentes e moradores locais foram ao funeral de Liza Dmytrieva, de quatro anos, na cidade ucraniana de Vinnytsia, na região central, neste domingo. A garota foi morta em um ataque com míssil contra Vinnytsia na quinta-feira, quando morreram 24 pessoas, segundo autoridades ucranianas.

