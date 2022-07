Rússia ataca Leste e Sul da Ucrânia

EUA acusam Moscou de se preparar para anexar território



Reuters

Forças russas bombardearam o Leste e o Sul da Ucrânia nesta quarta-feira (20), depois que Washington disse ter visto sinais de que Moscou estava se preparando para anexar formalmente o território que ocupa durante quase cinco meses de guerra.

Enquanto isso, a incerteza pairava sobre a retomada, planejada para quinta-feira (21), de um enorme gasoduto russo para a Europa, depois que o presidente russo, Vladimir Putin, alertou que sua capacidade poderia ser reduzida ainda mais, devido ao lento progresso na manutenção de equipamentos.

Temendo que a Rússia possa interromper as entregas, a União Europeia estabelecerá planos de emergência para reduzir a demanda de gás dentro de meses.

Militares e políticos da Ucrânia relataram bombardeios russos pesados ​​e às vezes fatais em meio ao que eles disseram ter sido tentativas, em grande parte malsucedidas, das forças terrestres russas de avançar.

A inteligência militar britânica disse que a ofensiva da Rússia na região de Donbas, no Leste, continuou a obter ganhos mínimos enquanto as forças ucranianas – apoiadas pelo Reino Unido – se mantiveram firmes. Mais de duas semanas se passaram desde o último grande avanço territorial da Rússia, a cidade de Lysychansk.

O Kremlin disse que não há previsão de prazo para que a chamada “operação militar especial” garanta sua própria segurança, diante da expansão da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e que fará o que for preciso para alcançar seus objetivos.

A Ucrânia e o Ocidente condenam o conflito como uma guerra não provocada de agressão da Rússia contra sua vizinha.

Cinco civis foram mortos e 16 ficaram feridos em bombardeios russos na região de Donetsk, e dois civis foram mortos em bombardeios na cidade de Nikopol, no Sul, disseram os governadores dessas regiões no Telegram.

Roman Starovoit, governador da região russa de Kursk, que faz fronteira com a Ucrânia, escreveu no Telegram que as forças ucranianas bombardearam uma passagem de fronteira.

De acordo com a agência de notícias russa Tass, o prefeito de Horlivka, cidade na autoproclamada República Popular de Donetsk, apoiada pela Rússia, disse que uma pessoa foi morta e três ficaram feridas, incluindo uma criança, pelo bombardeio ucraniano.

