￼Guia do Ranking de Mãos de Pôquer: Uma Folha de Cópias

No início da carreira de qualquer jogador de pôquer, eles precisarão aprender e dominar o sistema de classificação das mãos de pôquer ou a hierarquia de combinações de cartas. Se você ainda não soubesse, as mãos de pôquer pertenceriam à combinação de cartas que você recebe no início do jogo. Sua mão de pôquer determinará se você ganha o pote, portanto, saber quais têm precedência sobre as outras é essencial.

Se você é novo no jogo e gostaria de aprender mais sobre este sistema de classificação de mãos de pôquer, ou se você ainda está simplesmente confuso com ele, então esta folha de trapaça é para você. Continue lendo para aprender sobre a ordem e hierarquia padrão das cartas ou mãos em um jogo de pôquer e descubra quais delas você precisa para ganhar vantagem sobre seus concorrentes em seu próximo jogo de pôquer.

O Sistema de Ranking de Cartas de Pôquer

No pôquer, há uma classificação distinta para as combinações de cartas. Tal classificação depende de alguns fatores, como quantas cartas estão na seqüência, quais são os seus naipes, e se são ou não consecutivas.

Aqui estão todas as mãos vencedoras de pôquer em ordem, da mais alta para a mais baixa ou da mais forte para a mais fraca:

1) Royal Flush

Esta é a maior mão no pôquer e consiste de um Ás, Rei, Rainha, Valete e 10-tudo no mesmo terno.

2) Straight Flush

Esta mão de pôquer é forte e consiste em cinco cartas sucessivas com o mesmo naipe. A carta mais alta nesta combinação é um Ás, enquanto a mais baixa é um 10.

3) Quatro de um tipo

Também conhecida como quads, esta mão de pôquer consiste em quatro cartas do mesmo valor e qualquer outra carta, também conhecida como o kicker. A carta mais alta desta mão de pôquer é o próprio quad, enquanto a mais baixa é a carta lateral aleatória.

4) Full House

Esta mão de pôquer é uma combinação forte e consiste em três cartas do mesmo valor e duas cartas de outro valor correspondente. Nesta mão de pôquer, a carta mais alta é a tríplice, enquanto a mais baixa é o par.

5) Flush

Esta mão de pôquer consiste em cinco cartas com o mesmo naipe. Não importa quais são as fileiras destas cinco cartas – elas podem ser uma mistura de cartas altas e baixas. A carta mais alta nesta mão de pôquer é o Ás, enquanto a mais baixa é o 2.

6) Reto

Esta mão de pôquer consiste em cinco cartas sucessivas em qualquer naipe. A carta mais alta nesta mão de pôquer é o Ás, enquanto a mais baixa é o 5.

7) Três de um tipo

Também conhecida como trips ou set, esta mão de pôquer consiste em três cartas do mesmo valor e quaisquer outros dois kickers. A carta mais alta nesta mão de pôquer é a 3 de um tipo, enquanto a mais baixa é a carta lateral aleatória.

8) Dois pares

Esta mão de pôquer consiste em duas cartas do mesmo valor e outras duas cartas de outro valor correspondente, assim como um kicker. A carta mais alta nesta mão de pôquer é o par alto, enquanto a mais baixa é o par baixo.

9) Par

Esta mão de pôquer consiste em duas cartas do mesmo valor e quaisquer outras três cartas de pontapé. A carta mais alta nesta mão de pôquer é o próprio par, enquanto que a mais baixa é a carta lateral aleatória.

10) Cartão alto

Se você não tiver nenhuma das mãos de pôquer mencionadas acima, então sua mão seria simplesmente classificada como uma carta alta. Esta mão de pôquer consiste em cinco cartas que não formam nenhuma outra combinação de mãos de pôquer. A carta mais alta nesta mão de pôquer é o Ás, enquanto a mais baixa é o 2.

O objetivo é obter a mão mais alta no pôquer para que você possa ganhar contra seus oponentes. É claro que as cartas são distribuídas aleatoriamente, portanto, a forma como você se sai em um jogo de pôquer também depende do quão bem estão suas habilidades de blefe. Você pode aperfeiçoar isto praticando e se familiarizando com as diferentes mãos e rankings do pôquer. Fazendo isso, você estará um passo mais próximo de sair por cima.

