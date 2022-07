Fortes terremotos sacodem o sul do Irã

Equipes de resgate trabalham na área



Reuters

Dois fortes terremotos neste sábado (23) atingiram a província de Hormozgan, no sul do Irã, no Golfo, levando as autoridades a enviar equipes de busca e resgate para as áreas afetadas, disse uma autoridade.

“Ainda não recebemos nenhum relato de danos graves. Mas grandes áreas foram atingidas por esses terremotos e o trabalho de avaliação continua”, disse Mokhtar Salahshour, chefe do Crescente Vermelho da província de Hormozgan, à TV estatal.

A mídia estatal iraniana disse que os terremotos tiveram magnitudes de 5,7 e 5,8. O Centro Sismológico Europeu-Mediterrâneo (EMSC) disse que um terremoto teve uma magnitude de 5,5.

