Incêndio atinge casas em costa da ilha grega de Lesbos

Chamas chegaram a propriedades de resort no Mar Egeu



Reuters

Um incêndio que começou em florestas montanhosas na ilha grega de Lesbos, perto da Turquia, atingiu, neste sábado (23), propriedades no resort praiano de Vatera, enquanto mais aeronaves se juntavam aos esforços para combater as chamas.

Autoridades ordenaram a saída de todos do resort no Mar Egeu mais cedo, quando o incêndio se aproximou de forma perigosa, atiçado pelos ventos fortes.

Era possível visualizar uma fumaça espessa na área. Uma moradora que se retirava do local disse à televisão estatal que sua casa estava pegando fogo. “Estamos lutando para salvar casas”, disse Taxiarchis Verros, prefeito do oeste de Lesbos, à emissora.

Vatera, uma praia de areia com 8 quilômetros de extensão na parte sul de Lesbos, é um ponto turístico popular. Casas foram queimadas e um bombeiro ficou ferido quando o fogo atingiu Vatera. As chamas também danificaram um bar de praia.

