Não há base para encontro entre Putin e Zelenskiy, diz Kremlin

Negociações entre Moscou e Kiev estão paralisadas há meses



O Kremlin disse, nesta segunda-feira (8), que não há base para um encontro entre os presidentes russo e ucraniano no momento.

Em resposta a uma pergunta sobre as ofertas do presidente turco, Tayyip Erdogan, para intermediar negociações de paz, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse a repórteres, em teleconferência, que Vladimir Putin e Volodymyr Zelenskiy só poderão se encontrar depois que os negociadores de ambos os lados “fizerem o dever de casa”.

As negociações entre Moscou e Kiev estão paralisadas há meses, com cada lado culpando o outro pela falta de progresso.

