Ataque em mercado da Síria deixa ao menos nove mortos

Nove pessoas morreram, incluindo pelo menos cinco crianças, em um ataque com a um mercado na cidade de Al-Bab, no Norte da Síria, nesta sexta-feira, de acordo com equipes de emergência que trabalham em áreas controladas por rebeldes.

Os Capacetes Brancos, grupo de resgate que trabalha em partes da Síria ainda ocupadas por facções armadas da oposição, disseram que pelo menos 28 pessoas ficaram feridas.

As facções, no conflito de 11 anos na Síria, dividiram o Norte em uma colcha de retalhos de zonas de controle.

Al-Bab fica dentro das áreas da província de Aleppo controladas por rebeldes apoiados pela Turquia, mas outras partes são mantidas por tropas do governo sírio apoiadas pela Rússia.

As Forças Democráticas Sírias (FDS), apoiadas pelos Estados Unidos, lideradas por grupos curdos que abriram diálogo com o governo de Damasco, também controlam partes do Norte e Nordeste.

O chefe do centro de mídia das FDS, Farhad Shami, disse que o grupo não tem nada a ver com o ataque de hoje.

Ativistas em Al-Bab planejavam um protesto após as orações muçulmanas, contra os comentários da Turquia pedindo reconciliação entre o governo sírio e a oposição.

