Atriz Claudia Jimenez morre aos 63 anos no Rio de Janeiro

Ela estava no Hospital Samaritano, que não informou a causa da morte



A atriz Claudia Jimenez morreu na manhã de hoje (20), aos 63 anos de idade, no Hospital Samaritano, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da unidade de saúde, que não informou, no entanto, a causa da morte.

Cláudia Maria Patitucci Jimenez nasceu em 18 de novembro de 1958, na cidade do Rio. A atriz ficou famosa por seus papéis cômicos na TV Globo, onde começou a trabalhar em 1979. Sua estreia na emissora ocorreu na série Malu Mulher.

Uma de suas personagens mais famosas foi Dona Cacilda, uma das alunas do humorístico Escolinha do Professor Raimundo, de Chico Anysio, com seu bordão “Beijinho, beijinho, pau, pau”.

Participou de diversos filmes, como Gabriela, Cravo e Canela e Os Trapalhões no Auto da Compadecida, além de várias novelas e séries, como Sai de Baixo, Ti-ti-ti, Torre de Babel e Haja Coração. Esta última, em 2016, foi seu último papel da TV Globo.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...