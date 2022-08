Oito candidatos tentam uma vaga no estado



A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente na terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e Vice-Presidência; 223 para governador e vice-governador, 232 para senador, 10.269 para deputado federal, 16.208 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Pela legislação eleitoral, os candidatos estão autorizados a fazer caminhadas, carreatas com carro de som e a distribuir material de campanha até as 22h. A campanha vai até 1º de outubro, um dia antes do primeiro turno.

Confira os candidatos ao Senado pelo Amapá:

Capi (PSB) – nº 401 – Coligação: Frente Popular pela Democracia

Davi (União) – nº 444 – Coligação: Amapá para Todos

Gilberto Laurindo (Patriota) – nº 510 – Coligação: Patriota

Guaracy (PTB) – nº 145 – Coligação: Destrava Amapá

Marinaldo de Souza Silva (PCO) – nº 299 – Coligação: PCO

Rayssa Furlan (MDB) – nº 151 – Coligação: Eficiência e Trabalho

Sueli Pini (PRTB) – nº 288 – Coligação: PRTB

Valdenor Guedes (Avante) – nº 700 – Coligação: Avante

EBC

