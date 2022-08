Simone Tebet propõe programa para proteção de gestantes e bebês

Candidata diz que crianças e jovens serão prioridade do seu governo



A candidata à Presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, defendeu nessa segunda-feira (29) um conjunto de medidas para criar uma rede de proteção de crianças, jovens e suas famílias. Chamado de Mãe Brasileira, o projeto tem o objetivo de garantir o atendimento pelo SUS a mulheres desde o início da gravidez.

Segundo a proposta de Simone Tebet, a medida oferece ao menos seis pré-natais, um enxoval básico para o bebê, vale-transporte e, entre outros pontos, o acompanhamento médico para o recém-nascido ao longo de um ano. “Não pode haver nada pior para uma mulher do que sentir a dor do parto e não saber se vai conseguir vaga num hospital para dar à luz”, disse a candidata, durante agenda em São Paulo, ao lado da candidata à Vice-Presidência, Mara Gabrilli.

O projeto estabelece como prioridade a educação, com especial foco no ensino infantil e no médio. “Vamos concluir todas as obras inacabadas de creches e fazer parcerias com municípios para ampliar o número de vagas existentes”.

Simone Tebet apresentou ainda a proposta do programa Poupança Jovem, como forma de incentivar a conclusão do ensino médio por parte dos estudantes brasileiros. Por meio da iniciativa, o governo depositará todo ano uma quantia em uma conta de poupança dos estudantes de baixa renda. O valor poderá ser resgatado ao final do curso. Hoje, a estimativa é que ele possa atingir R$ 5 mil. “Ainda vamos fomentar o ensino em período integral e usar o 5G para garantir a conectividade das escolas públicas.”

Agenda 227

A agenda fez parte do encontro com representantes da sociedade civil, reunidos em torno da Agenda 227. O nome do grupo remete ao artigo da Constituição Federal que assegura à criança e ao adolescente uma série de direitos, como saúde, alimentação, educação, profissionalização e cultura. A entidade consolidou um conjunto de 148 propostas, identificando problemas e propondo soluções para entraves em diversas áreas que afetam esses grupos populacionais. Tal material está sendo apresentado aos candidatos à Presidência.

Mais cedo, Simone Tebet disse que agora é que está podendo se apresentar ao país e que as pessoas estão podendo pesquisar mais sobre os candidatos. “O termômetro é assim, agora a gente acha que tem em quem votar. Nós não precisamos escolher entre o menos pior, essa é uma eleição de dois turnos”.

Fique por dentro da agenda dos candidatos à presidência desta segunda-feira.

EBC

