Marçal promete que Brasil terá maior salário da América Latina

Se eleito, candidato à Presidência promete salário mínimo de R$ 2.229



O candidato do PROS à Presidência da República, Pablo Marçal, anunciou hoje (29) que, caso seja eleito, o Brasil terá o maior salário-mínimo da América Latina. De acordo com o candidato, a promessa é que os brasileiros passem a receber mensalmente, no mínimo, R$ 2.229,11.

“Esse é um compromisso que assumo com todos os brasileiros: a maior economia da América Latina pagará o maior salário-mínimo”, disse. “Sou um único com propostas sólidas e tenho o direito de levá-las ao conhecimento do povo brasileiro, especialmente àqueles que querem uma alternativa contra essa polarização”, acrescentou.

O candidato do PROS criticou novamente a disputa ideológica entre esquerda e direita no país, e defendeu ações para levar comida e criar emprego para os brasileiros.

“Chega de ideologia maluca! Nem esquerda nem direita! Eu quero comida na mesa do brasileiro, quero geração de empregos e o Brasil se tornando a potência que deveria ser há anos, mas esses políticos já demonstraram que não são preparados e que não têm capacidade pra isso”, disse.

Nessa segunda-feira, pela manhã, o candidato concedeu entrevista para o veículo Eixo Nacional, e gravou material de campanha. Almoçou com lideranças estaduais do partido e, no fim da tarde, deu entrevista ao SBT News.

Fique por dentro da agenda dos candidatos à Presidência desta segunda-feira.

EBC

