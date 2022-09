No Brasil, cassinos fizeram história antes da proibição em 1946

Conheça os antigos cassinos físicos no Brasil que fizeram história antes da proibição em 1946. Ainda, entenda os motivos da proibição dos jogos no país.

A última aposta em um cassino físico no Brasil aconteceu no Hotel Copacabana Palace, no dia 30 de abril de 1946, quando os estabelecimentos foram proibidos no país. No entanto, antes desse dia, eles eram legalizados e as casas de jogos eram bastante populares no país.

pexels.com

Ficou curioso? Então confira a nossa lista com os principais cassinos que faziam sucesso

Como surgiu a proibição em 1946

Primeiramente, é importante entender porque os cassinos foram proibidos no Brasil. A lei n.º 9.215, que proíbe os jogos de azar no Brasil, foi promulgada em 30 de abril de 1946 pelo presidente Eurico Gaspar Dutra.

Na ocasião, o então presidente usou como argumento que a “repressão aos jogos de azar é um imperativo da consciência universal” e “que a tradição moral, jurídica e religiosa do povo brasileiro é contrária à prática e à exploração e jogos de azar”.

Além disso, acredita-se que ele foi fortemente influenciado por sua esposa, a primeira-dama Carmela Teles Leite Dutra, que era muito devota à Igreja Católica e não concordava com os jogos.

Cassinos mais famosos no Brasil antes de 1946

Afinal, como e quais eram os cassinos no Brasil antes da proibição? Confira alguns dos mais famosos.

Cassino do Copacabana Palace

O Cassino do Copacabana Palace era, certamente, o mais famoso do Brasil. Localizado no Rio de Janeiro, ele funcionava no glamouroso hotel Copacabana Palace e recebeu super celebridades como Albert Einstein, Rita Hayworth, Frank Sinatra, Santos Dumont e Walt Disney. Aliás, a visita ao cassino serviu como inspiração para Walt Disney criar o famoso personagem Zeca Urubu.

O local possuía uma excelente infraestrutura, que servia até mesmo como inspiração para outros cassinos. Entre os jogos oferecidos estavam a roleta, bacará, blackjack, entre outros.

Cassino da Pampulha

O Cassino da Pampulha ficava em Belo Horizonte, Minas Gerais. O local foi inaugurado em 1943 e, em pouco tempo, se tornou um lugar glamouroso e festivo, onde eram realizados grandes eventos. Por isso, era o ponto de encontro da elite mineira, como políticos e celebridades. Além do salão de jogos, o local contava com espaço para lazer e shows.

Projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, o local era chamado pela imprensa de Palácio de Cristal, devido aos vidros espelhados que se destacam na paisagem. Hoje, faz parte do Museu de Arte da Pampulha e se tornou Patrimônio Mundial da Humanidade, em 2016.

Cassino Monte Serrat

Já a elite paulista frequentava o Cassino Monte Serrat. Inaugurado em 1927, era frequentado por famosos como Francisco Alves, Sílvio Caldas e Carmen Miranda. O local era conhecido por suas cortinas, que ficavam fechadas para preservar a privacidade dos visitantes.

O local funciona atualmente como um salão para festas e eventos. Além disso, conta com o Café Cassino, onde há uma réplica do balcão original dos tempos do cassino.

Atualmente, os cassinos ainda são proibidos no Brasil. Mas, após a aprovação do PL 442/1991, eles serão novamente legalizados e o país poderá ver novamente o glamour das casas de jogos. Por enquanto, você pode aproveitar e fazer suas apostas em diversos cassinos online. Boa sorte.

