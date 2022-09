Aldo Bernardis Conquista O Prêmio De Fotografia Mais Importante Da Europa

Aldo Bernardis – único brasileiro a ganhar o Premio na Europa

O fotógrafo baiano Aldo Bernardis, radicado em Petrolina-Pernambuco, entrou para o seleto grupo de profissionais a conquistar o prêmio de fotografia mais importante da Europa. Divulgado nesta terça-feira, dia 6/9, o resultado final do Siena Drone Awards, coloca o trabalho de Bernardis onde nenhum outro brasileiro jamais chegou.

O Siena Drone Awards é o maior concurso da Europa, com inscrições de todo o mundo. Inscrito na categoria casamento, o trabalho do fotógrafo baiano recebeu o nome de “The Sea Love”. Segundo Aldo Bernardis, é “uma fotografia com uma composição muito forte, contraste e cores”, que ganharam os jurados do concurso.

Teatro dei Rinnovati, em Siena, Itália

A imagem foi feita durante o ensaio de pré-casamento do casal Tárcio e Amanda, realizado na cidade de Aracajú, Sergipe. O fotógrafo participará da cerimônia de entrega do prêmio, que ocorrerá no Teatro dei Rinnovati, em Siena, Itália, no dia primeiro de outubro de 2022.

“Estou muito feliz por ser o primeiro brasileiro a ganhar esse prêmio. Primeiro brasileiro, baiano e vindo do sertão. Essa conquista é de muita gente e só tenho a agradecer a todos”, finalizou Aldo Bernardis.

