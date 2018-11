Exame de proficiência é o primeiro passo para uma vida no exterior

Conheça 4 testes online para medir seu nível de conhecimento da língua inglesa

Se candidatar a uma vaga de graduação no exterior, fazer uma prova de mestrado ou doutorado e até buscar emprego em uma multinacional exige muito mais do que o inglês que aprendemos durante a nossa vida escolar. Nesses casos, é preciso provar que conhecemos de verdade um outro idioma. Para isso, existem inúmeras certificações que atestam que o candidato possui um bom nível de inglês, são os testes de proficiência.

São diversas opções de certificações, cada uma com um objetivo e benefício diferente. Por isso, antes de tudo, é necessário pesquisar bem quais certificados a universidade que você deseja ingressar pede a seus candidatos, para depois, escolher qual dos testes de proficiência você deve fazer. A pontuação mínima necessária também depende da instituição e do país para o qual está buscando uma colocação.

Você pode até ser um autodidata e saber muito sobre as regras da língua inglesa, mas caso esteja com sua compreensão na parte de leitura baixa, isso pode atrapalhar. Os testes de proficiência exigem um nível satisfatório em todas as quatros habilidades da língua: escrita, leitura, fala e audição. Se você não quiser ser pego de surpresa, alguns sites oferecem um teste para conhecer o seu nível. Confira:

Cambridge English é uma referência quando inquestionável quando se fala em inglês. Suas provas são aceitas em mais de 20 mil universidades, empresas e governos do mundo todo. O teste on-line é breve e grátis, traz 25 perguntas de múltipla escolha, não há limite de tempo e você pode comprovar as suas respostas no final do teste.

EF oferece cursos há mais de 50 anos. Ele possui duas provas on-line gratuitas, que constam de 25 minutos de avaliação de leitura e 25 minutos de compreensão auditiva.

Esse teste possui 25 perguntas e você deve indicar o seu nível de certeza em cada resposta dada. O diferencial desse teste é que você pode escolher o conteúdo que preferir, de acordo com o nível dos seus conhecimentos prévios.

Escola presente no Brasil há 80 anos. O teste da Cultura Inglesa é bem completo. Oferece aproximadamente 10 questões de múltipla escolha e algumas incluem áudios e especifica o nível da pergunta.

Bárbara Maria – Ascom Educa Mais Brasil