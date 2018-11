Boticollection apresenta Cecita Blossom e traz de volta o icônico Crazy Feellings

As fragrâncias do Boticário complementam a linha de queridinhos da marca inspirando as mulheres a viverem novas e emocionantes histórias

As fragrâncias têm o poder de trazer à tona lembranças e momentos mágicos, repletos de memórias afetivas. E, muitas vezes, nos inspiram a viver novas histórias. O Boticário convida a descobri-las com Boticollection, linha de queridinhos da perfumaria da marca, que traz duas grandes novidades neste mês: a volta do intenso Crazy Fellings e o novo floral Cecita Blossom. As novidades já chegaram às lojas de todo Brasil, no e-commerce (www.boticario.com.br) e com as revendedoras autorizadas.

Cecita Blossom combina notas de jasmim – flor misteriosa que exala seu perfume de forma mais intensa quando cai a noite – com notas de muguet, criando uma fragrância floral envolvente. Já Crazy Feelings é um floral oriental marcante e poderoso – resultado da combinação da peônia vermelha, a flor da ousadia, com notas acentuadas da flor de laranjeira e da rosa. “Crazy Feelings marcou a vida de milhares de mulheres apaixonadas nos anos 90. Desde que ele saiu de linha, centenas delas nos escreveram, por meio as nossas redes sociais ou mesmo na Central de Atendimento ao Cliente, pedindo para ele voltar”, diz o Gerente de Perfumaria do Boticário, Jean Bueno. “Estamos atendendo a esse pedido e inspirando as mulheres e viverem novos momentos mágicos com ele. Por isso, trazemos de volta a fragrância, com exatamente a mesma fragrância que marcou essas consumidoras.”

As embalagens de Boticollection são uma releitura das clássicas ânforas do Boticário, que marcaram a história da perfumaria brasileira. Os novos contornos trazem um ar sofisticado e moderno, e também mais funcionalidade, com a inclusão da válvula. O frasco foi estilizado, trazendo transparência para a tampa, mas mantendo as linhas orgânicas que remetem ao formato anterior. Os cartuchos remetem às principais matérias-primas que compõem cada fragrância.

Serviço:

Cecita Blossom Desodorante Colônia, 100 ml

Preço: R$ 85,90 / R$ 75,90 (Regiões Norte e Nordeste)

Fragrância floral e envolvente, que combina notas de jasmin com muguet.

Crazy Feelings Des. Colônia

Preço R$ 85,90 / R$ 75,90 (Regiões Norte e Nordeste)

Fragrância oriental que combina notas de rosa e flor de laranjeira, para mulheres que não tem medo da intensidade.