Alergia a amendoim pode ter tratamento eficaz, indica estudo

Emily Pratt, de seis anos, foi uma das pessoas alérgicas que participaram de um tratamento experimental e agora podem consumir amendoim sem ter reações.

A alergia ao amendoim pode ser vencida com um tratamento que aos poucos aumenta a tolerância, segundo um estudo publicado no jornal científico New England Journal of Medicine.

A pesquisa foi feita com 500 crianças e jovens alérgicos dos EUA e da Europa. Os voluntários, de 4 a 17 anos, não conseguiam tolerar a presença de nem 1/10 de um amendoim na comida.

Mas depois de tomar doses milimétricas durante um ano, dois terços deles passaram a tolerar pelo menos dois amendoins inteiros.

Durante o estudo, os participantes foram divididos em grupos que recebiam cápsulas com proteína de amendoim ou placebo. A quantidade foi gradualmente sendo aumentada para causar tolerância.

Veja mais no Metro Jornal