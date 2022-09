￼Empréstimos para negativados: conheça os mais comuns

Embora não seja fácil, é cada vez mais comum que pessoas negativadas consigam acessar crédito. Isso se deve, principalmente, ao crescimento e diversificação de instituições financeiras que podem oferecer empréstimos.

Se você está negativado e procura uma opção de empréstimo para recuperar sua vida financeira, continue com a gente para conhecer os tipos de crédito mais comuns e que atendem esse público.

Modelos de crédito mais populares

Crédito pessoal

O crédito pessoal é realizado diretamente com uma agência bancária, seja de forma física ou virtual. A apresentação da proposta e sua resposta costuma ser bem simples e rápida e torna essa modalidade bem atrativa.

Porém, este acaba não sendo uma opção recomendável, por conta das suas altas taxas de juros. Ou seja, você pode acabar com outra dívida que não consegue pagar.

Consignado

O crédito consignado utiliza toda a sua renda, incluindo a aposentadoria no caso de pessoas idosas, para disponibilizar um valor. A empresa também analisa: sua renda atual, seus imóveis e até o lucro ganho através de um negócio autônomo.

Por utilizar diferentes rendas, a instituição consegue um valor mais alto que outras modalidades de crédito. Como a dívida é debitada automaticamente em sua conta, o risco para a instituição financeira também é menor.

Para negativados, o método também é arriscado, porque as taxas são tão altas quanto crédito pessoal e o tempo de parcelamento menor.

Cheque especial

Esta não se trata de um empréstimo de fato. No cheque especial, qualquer pessoa com uma conta corrente e um cartão de crédito pode retirar uma quantia do banco com este cartão.

Apesar de ser o mais fácil de ser acessado, essa é, com certeza, a opção menos viável, ainda mais quando se trata de negativados. Pois, além de possuir as maiores taxas de juros do Brasil também oferece o menor prazo de pagamento, que é de no máximo 45 dias.

Penhor

Esse modelo consiste na entrega de um bem de alto valor ao banco, a fim de receber uma quantia em troca todos os meses, o que consiste num empréstimo reverso.

Apesar de parecer vantajoso, esse empréstimo tem algumas desvantagens como o risco de perder o bem e os baixos valores que costumam ser oferecidos.

Empréstimo com garantia de imóvel

O Home Equity, ou empréstimo com garantia de imóvel, é um modalidade vinda dos Estados Unidos que ainda não é comum no Brasil. Nela você utiliza um imóvel no contrato de pagamento e consequentemente tem suas taxas e prazos otimizados.

Os juros são os mais atrativos do mercado e ainda com um longo prazo de pagamento. A quantidade de parcelas é maior e facilita o pagamento. Ou seja, é o melhor modelo de empréstimo para negativado atualmente disponível no mercado brasileiro.

Condições mais utilizadas

As condições para a aprovação de crédito para negativados são mais rigorosas, uma vez que a pessoa já possui dívidas a pagar. Assim, as instituições costumam exigir mais desse grupo. Veja algumas condições:

1. Compromisso para quitar

A empresa que está cedendo o valor ao consumidor negativado precisa ter segurança que o dinheiro será pago. Assim, a agência precisa firmar esse contrato e reafirmar que o consumidor realmente não terá problemas com o pagamento.

Além do contrato, o proponente certamente passará por entrevista para explicar como pretende quitar, em quanto tempo, entre outros pontos

Contudo, não é preciso desanimar. Embora esse processo seja mais complicado para quem está com o nome sujo, ele é perfeitamente possível.

2. Valor de contratação

Além do maior controle quanto a forma de pagamento, os valores para contratação também podem variar bastante.

No caso do Home Equity, modelo mais recomendado, a contratação mínima costuma ser mais alta. Na CashMe, agência que é referência na modalidade, por exemplo, o valor mínimo a ser solicitado é de R$50.000,00.

3. Conformidade de documentos

Finalmente, para conseguir o empréstimo, é imprescindível ter todas as documentações comprobatórias em dia. Essa é uma exigência para todos, ou seja, mesmo para não negativados.

No Home Equity, por exemplo, você deve ter em mãos as comprovações de seu imóvel e documentos de registro correspondente, para que uma identidade seja cadastrada no sistema a fim de ser realizado o contrato.

Lembre-se que o mais importante é ter um planejamento financeiro estruturado e baseado nos seus rendimentos atuais. O ideal é sempre fugir do endividamento, mas, caso isso já tenha ocorrido com você, esperamos que este conteúdo tenha ajudado a visualizar uma saída.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...