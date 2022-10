Além de atenção à saúde, HU-Unifap também desenvolve ensino e pesquisa

Hospital contará com Centro de Pesquisa Clínica, formará residentes, servirá de campo para internato e receberá estagiários de diversas áreas da graduação

Andrew Costa

O Hospital Universitário da Unifap – Universidade Federal do Amapá – iniciou seus atendimentos no dia 26 de setembro e já está com seus profissionais dedicados à atenção da saúde amapaense. Entretanto, além desse serviço, o HU também é vocacionado para a produção de ensino e pesquisa. É isso que faz dele um hospital universitário, diferente dos demais hospitais.

O HU-Unifap recebe estudantes de diversos cursos ligados à área da saúde, estagiários de cursos em geral, estudantes em regime de internato, pesquisadores e médicos residentes, a pós-graduação dos alunos que se formam em medicina e desejam se especializar em determinada área.

