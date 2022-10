Confira a agenda dos candidatos à Presidência nesta segunda-feira (10)

Segundo turno será no dia 30 de outubro



Esta é a agenda dos candidatos que estão no segundo turno da disputa presidencial. Segundo turno da eleição será no dia 30 de outubro.

Jair Bolsonaro (PL): Às 14h30, o candidato à reeleição tem um encontro com sertanejos em Brasília.

Lula (PT): O candidato concederá entrevista à Super Rádio Tupi FM 96.5 logo cedo, às 7h45. Depois, às 15h, se reúne com representantes da sociedade civil em São Paulo.

EBC

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...