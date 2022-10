Conflito na Europa: Entrada da Ucrânia na Otan pode levar à terceira guerra mundial, diz oficial russo

O presidente da Ucrânia anunciou uma oferta da Otan no final de setembro, após Putin realizar uma cerimônia em Moscou para proclamar as quatro regiões parcialmente ocupadas por russos

O vice-secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Alexander Venediktov, declarou nesta quinta-feira (13), à agência de notícias estatal TASS, que a admissão da Ucrânia na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pode resultar na terceira guerra mundial.

Venediktov também repetiu uma posição russa de que o Ocidente, ao ajudar a Ucrânia, se tornam “uma parte direta do conflito”.

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky anunciou uma oferta surpresa a aliança militar da Otan no final de setembro, após Vladimir Putin realizar uma cerimônia em Moscou para proclamar as quatro regiões parcialmente ocupadas por russos.

