Parimatch: uma melhor casa de apostas e cassino do Brasil

Visão Geral da Parimatch

A Parimatch é uma das principais empresas de apostas adaptadas ao mercado brasileiro. Ela é amplamente conhecida na Europa e agora está ganhando a confiança dos usuários da América e da Ásia. A Casa de apostas é reconhecida como uma das melhores em apostas on-line.

Apostas esportivas Parimatch

A ampla cobertura de eventos esportivos é uma das vantagens competitivas da Parimatch company. As linhas para futebol, tênis e basquete foram trabalhadas com perfeição e incluem centenas de torneios de diferentes níveis de importância. A seleção de ofertas para torneios de prestígio vai para os milhares de mercados. Os usuários registrados podem apostar em tais disciplinas:

Voleibol;

Esporte motorizado;

Tênis;

Hóquei;

Basquetebol;

Cybersport;

Beisebol;

O futebol americano;

Rugby;

Handebol;

Tênis de mesa;

Boxe;

Futsal;

UFC;

Badminton;

MMA;

Regras australianas;

Floorball;

Snooker;

Automobilismo.

A empresa tem uma função de resgate de apostas antecipadas. O jogador pode minimizar as perdas ou bloquear os lucros ativando o CashOut na seção de apostas não calculadas.

Linha pré-marcação

A cobertura antes da partida pode ser descrita como uma das mais diversificadas do mercado. Nas partidas da Liga dos Campeões da UEFA, por exemplo, as previsões são aceitas para 1.500 eventos.

Muita aposta em indicadores estatísticos. Há entre 30 e 80 apostas de marquises disponíveis para jogos de futebol da segunda e terceira divisões, com algumas variações extraordinárias.

Apostas ao vivo

A cobertura ao vivo do evento Parimatch Brasil não é apenas para recém-chegados, mas também para apostadores experientes. A Parimatch Brasil oferece apostas em mercados totais, de handicap e de duplo resultado. Um máximo de 100 marcadores estão disponíveis para partidas pouco conhecidas.

A linha de esportes cibernéticos está bem representada. Os fãs de jogos de computador podem apoiar suas equipes favoritas apostando em CS:GO, LoL, Dota 2, King of Glory, Rainbow Six, StarCraft, Arena of Valor e Valorant.

Parimatch Fantasy Sport

O esporte de fantasia é um jogo virtual que se baseia em competições reais. Ela se baseia em torneios populares como a Liga dos Campeões, Bundesliga, etc. Seus participantes formam equipes de jogadores de clubes esportivos já existentes. E a seleção nacional pode incluir Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski e Manuel Neujew, o que significa que a escolha dos atletas não está limitada a um clube.

Parimatch está oferecendo um jogo para o Euro 2020. Seu principal objetivo é liberar os estádios de futebol dos gigantes. O protagonista é o treinador, que está encarregado de preparar os membros da equipe para os jogos. As recompensas e missões são distribuídas aleatoriamente, tornando o jogo ainda mais excitante e imprevisível.

Esportes Virtuais da Parimatch

Os entusiastas das apostas esportivas podem prever o resultado não só dos eventos reais, mas também dos virtuais. Embora seja uma forma relativamente nova de apostas online, muitos jogadores brasileiros passaram a apreciar os benefícios de apostar em partidas simuladas. Parimatch oferece vários esportes à sua escolha:

Basquetebol;

Grande tênis;

Futebol;

MMA;

Corrida de motocicletas;

Corrida de cães;

Golfe;

Esporte motorizado;

Corrida;

Ciclismo;

Speedway;

Tênis de mesa.

A aposta em eventos simulados é um mecanismo tradicional de cassino online, pois o resultado é determinado por um gerador de números aleatórios. Como nas apostas convencionais, todos os eventos virtuais estão sujeitos a uma pequena margem.

Como faço para apostar em esportes?

A empresa de apostas aceita três tipos de apostas – solteiros, parlays e sistemas. Para fazer uma Parimatch bet, você deve:

Abrir a linha de pré-marcação; Encontre o esporte desejado no menu vertical; Selecione o torneio e a partida de interesse; Clique sobre as probabilidades do resultado pretendido; Digite o valor no cupom e confirme a aposta.

A aposta em eventos ao vivo é feita em “Eventos ao vivo”. Os ganhos são calculados quando o resultado da partida é conhecido.

Cassino Parimatch

A empresa utiliza software de jogos de 87 desenvolvedores oficiais, incluindo gigantes como Wazdan, Playson e Evoplay. O cassino online tem uma gama de cerca de 7.000 atividades de jogo:

Slots de vídeo;

Bingo;

Roleta;

Blackjack;

Loterias;

Baccarat;

Vídeo pôquer.

Para aqueles que preferem jogar em tempo real, há o Cassino ao vivo. Há mais de 400 mesas onde você pode jogar contra um verdadeiro adversário. A coleção inclui o melhor da Microgaming, Ezugi, Pragmatic Play e Extreme Live Gaming. Os jogadores brasileiros preferem Crazy Time, 32 Cartas, Monopoly Live, Roleta Brasileira, Lucky 7, Caribbean Stud Poker e Casino Hold’em.

Parimatch – Suporte ao cliente

O site de apostas se orgulha do suporte de jogadores profissionais, que está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Há quatro maneiras de entrar em contato com a equipe Parimatch:

Telegrama: @ParimatchBrazil_bot;

Live Chat: Menu → Suporte → Support Chat;

WhatsApp: +1615152351994;

Email: [email protected]

Para problemas urgentes, é aconselhável contatar os operadores através de chat ao vivo. Eles normalmente respondem dentro de 1-3 minutos. Você pode assinar o Parimatch no Facebook e Instagram para obter informações oportunas sobre novas promoções e bônus.

FAQ

É possível editar um cupom?

Infelizmente, esta opção não está disponível. Mas se você estiver em dúvida sobre uma previsão, solicite um cálculo antecipado de apostas.

Como faço para entrar em minha conta Parimatch?

Para Parimatch login, clique no botão “Entrar” e preencha o formulário com o número de telefone e senha que você criou durante o registro.

Posso confiar em Parimatch?

A empresa de apostas atende ao mercado internacional há mais de 28 anos e é regulada por uma licença de Curaçao. Parimatch é confiável para centenas de milhares de jogadores, e sua confiabilidade é confirmada pela cooperação com atletas famosos – Conor McGregor, Mike Tyson.

Parimatch tem bônus para novos jogadores?

Sim, os recém-chegados recebem um Parimatch bonus sob a forma de uma aposta sem risco. Se você perder sua primeira aposta, a casa de apostas reembolsará o valor que você colocou em sua conta principal.

Compartilhe isso: Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Twitter



Curtir isso: Curtir Carregando...