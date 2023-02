Papa Francisco diz que morte de Bento XVI foi instrumentalizada por pessoas sem ética

Pontífice falou pela primeira vez sobre os confrontos internos e críticas de setores conservadores da igreja que ganharam força após a morte do papa emérito em dezembro do ano passado

O Papa Francisco lamentou que a morte de seu antecessor Bento XVI, no dia 31 de dezembro, tenha sido “instrumentalizada” por setores da Igreja. O pontífice deu essa declaração neste domingo, 5, a bordo do avião que o levou do Sudão do Sul para Roma.



O atual papa sustentou que a morte de Bento XVI foi “instrumentalizada por pessoas que querem levar água para seu próprio moinho”. “Aqueles que instrumentalizam uma pessoa tão boa, tão de Deus, quase, eu diria, um santo padre da igreja, diria que são pessoas sem ética, que são pessoas de partido, não de igreja”, comentou. “Essas coisas cairão sozinhas, ou, se não caírem, seguirão em frente, como aconteceu tantas vezes na história da igreja”, acrescentou Francisco, ao falar pela primeira vez sobre os confrontos internos e as críticas dos setores mais conservadores após a morte do papa emérito, que tinha 95 anos.

