Bombeiros de Minas podem ir à Turquia auxiliar na busca às vítimas de terremoto

Seis militares mineiros vão viajar nesta tarde para São Paulo, de onde vão aguardar aval do governo turco para embarque

Simon Nascimento e Metícia Faria

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais vai enviar uma equipe à Turquia e Síria para ajudar nas buscas às vítimas do terremoto que já resultou em ao menos 5 mil mortes. O embarque ao país, no entanto, depende de uma negociação entre o governo federal e o Executivo turco.

Nesta terça-feira (07), seis militares do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres Naturais (Bemad) da corporação vão para São Paulo. Lá, os agentes vão se juntar aos bombeiros do estado Paulista e do Espírito Santo, também destacados para a operação, para acertos burocráticos de documentação e logística.

O assunto foi tratado em um evento da corporação nesta terça-feira, que teve a presença do alto escalão do Corpo de Bombeiros de Minas e confirmado à reportagem, em primeira mão, pelo coronel Erlon Dias do Nascimento, comandante-geral da corporação.

