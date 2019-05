Facebook está compartilhando dados de usuários com operadoras de telefonia

Por Rafael Arbulu

Novamente, o Facebook se vê com problemas relacionados à privacidade dos seus usuários. De acordo com reportagem do site The Intercept, a rede social mais popular do mundo estaria compartilhando informações de seus usuários com diversas operadoras de telefonia no intuito de que parceiros da empresa possam aferir números como ganho ou perda de clientes, posição em relação aos concorrentes e até mesmo validação no direcionamento de anúncios.

O Intercept ressalta que o Facebook não esconde a prática per se, admitindo o compartilhamento em seus termos e condições de uso. Porém, a admissão é formulada para destacar o benefício ao usuário, enquanto minimiza o aspecto comercial entre as empresas envolvidas. Segundo a reportagem, o Facebook faz isso com aproximadamente 100 empresas em 50 países.

“Oferecidos a seletos parceiros do Facebook, os dados incluem não apenas informações técnicas como os dispositivos conectados à conta do usuário ou o uso de redes Wi-Fi ou móveis, mas também suas localizações passadas, interesses e até mesmo seus grupos sociais. Esses dados são retirados não apenas do app principal da empresa no iOS e Android, mas também do Instagram e Messenger”, explica a matéria.

